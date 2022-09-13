法國新浪潮電影教父尚盧高達辭世 前衛作風成經典

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國新浪潮電影教父、傳奇導演尚盧高達今天辭世，享耆壽91歲。總統馬克宏推文說，法國痛失「國寶」。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）寫道：「尚盧高達（Jean-Luc Godard）是最善打破傳統的新浪潮（New Wave）電影導演…我們痛失國寶。」

尚盧高達是舉世最受讚揚電影導演之一，曾經執導諸如「斷了氣」（Breathless）、「輕蔑」（Contempt）等經典名片。他的一些創作突破電影界線，並且在1960年代他的全盛時期之後，繼續激勵反傳統電影導演的靈感。

他的作品前衛，打破法國電影傳統結構常規，帶動完全手持攝影機、跳接和存在主義式對話等新電影製作方式。

對許多電影愛好者而言，給他再多讚美都不夠。一頭亂蓬蓬黑髮、戴粗框眼鏡的尚盧高達是名副其實的革命家，讓電影創作者成為藝術家，使他們得以媲美繪畫大師和文學泰斗。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110913

影片來源：StudiocanalUK

影片來源：kinolorber

影片來源：FRANCE 24 English