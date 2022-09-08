日月潭金盆阿嬤92歲辭世 飄香逾60年碼頭茶葉蛋暫停營業

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（中央社網站8日電）位於日月潭玄光寺碼頭旁的知名店家「阿嬤的香菇茶葉蛋」突然暫停營業，家屬證實金盆阿嬤鄒金盆今天清晨辭世，享耆壽92歲，並強調辦完後事後將再度營業，讓阿嬤的茶葉蛋繼續飄香。

「阿嬤的香菇茶葉蛋」要煮6個多小時才入味，吸引許多遊客聞香而來，是到南投日月潭必造訪享受的古早美味。一名旅遊業者在臉書上透露，阿婆鄒金盆今天上午已經辭世，未來也不知道是否會有人接手。消息一出後立即引起饕客們扼腕。

中央社記者致電店家，阿嬤鄒金盆的孫子證實，金盆阿嬤日前尿道發炎，身體不適住院，但病況未見好轉，今凌晨送返家中，因急性腎衰竭併發其他症狀，於清晨5時30分辭世，享耆壽92歲。目前碼頭的茶葉蛋店家暫停營業，在辦完阿嬤的後事，會在官方臉書公告時間營業，讓「阿嬤的香菇茶葉蛋」繼續飄香，傳承古早味。1110908