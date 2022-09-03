日本男星古谷一行78歲病逝 曾飾演名偵探金田一
2022/9/3 14:51（9/3 15:05 更新）
男演員古谷一行曾飾演名偵探金田一耕助，今年8月23日病逝東京都內醫院，享壽78歲。（圖取自NHK網頁nhk.or.jp）
（中央社東京3日綜合外電報導）在日本電視劇與舞台劇等領域長年活躍的男演員古谷一行，今年8月23日病逝東京都內醫院，享壽78歲。他曾飾演名偵探金田一耕助，充滿魅力的演技廣受歡迎。
綜合日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，古谷死訊由經紀公司9月2日對外發布。曾和古谷合作過的藝人包括藤原紀香、竹中直人等，都表達追悼之意。
古谷出身東京都，就讀大學時就進入演員訓練班，立志成為演員。
他在1977年起播映的民間電視台電視劇「橫溝正史（知名推理小說家）系列」中，飾演名偵探金田一耕助，充滿魅力的演技廣受歡迎。
古谷也在1983年起播映的「給星期五的妻子們」中，扮演迷惑女性的美男子引發話題；1996年也在NHK的大河劇「秀吉」中演出竹中半兵衛角色。
古谷2011年被發現罹患肺癌，但手術後重返演藝圈，之後還演出2017年NHK晨間小說連續劇「雛鳥」等電視劇、電影及舞台劇，持續活躍在觀眾面前。
所屬經紀公司表示，古谷因為身體突然不適，8月23日在東京都內醫院過世，享壽78歲。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110903
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