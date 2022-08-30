政大學者李瞻享壽98歲 創亞洲首間新聞學博士班

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（中央社記者陳至中台北30日電）政治大學新聞系今天貼出公告，退休教授李瞻於8月28日去世，享壽98歲。李瞻曾幫政大創立亞洲第一所新聞學博士班，撰有「世界新聞史」、「比較新聞學」等著作。

政大新聞系、傳播學院網站今天都貼出李瞻去世的消息，代表全體教職員工生獻上無限的追思及悼念。李瞻的家屬接受中央社電訪表示，李瞻是在台北家裡睡眠中安詳辭世，生前遺囑希望後事一切從簡，不過他的許多學生都盼送老師最後一程，協商後將由新聞系、傳院籌備學術紀念活動。

李瞻出生於民國14年，祖籍山東壽光。根據新聞系資料，他於民國43年成為政大新聞所第一屆碩士班學生，畢業後留校任教，於52年獲得美國國務院傅爾布萊特基金會（Fulbright Foundation）獎助，以訪問學者身分前往美國著名新聞院校與新聞事業單位深造。

李瞻在訪美期間四處收集資料，帶回12箱新聞學書籍，花多年寫出一百萬字的「世界新聞史」，鉅細靡遺地詳述各國新聞事業發展。後來又出版「比較新聞學」等22本相關著作。

民國56年，時任教育部長閻振興在台北市陸軍聯誼社頒獎給學術、文藝及三民主義獎金得獎人。右起依序為方向、陳振鐸、邱有珍、閻振興部長、李瞻、鍾肇政、徐天榮。（中央社檔案照片）

政大新聞系於99年出版「提燈照路的人」曾專訪李瞻，文中提到，台灣大學校長傅斯年不承認新聞傳播是學術，不願在台大開設新聞系，因而李瞻以讓世人承認新聞是學術為目標，「世界新聞史」的出版和被肯定，是他踏出的第一步。

後來，李瞻於70年接任政大新聞所長，立即向校方提出增設博士班與傳播學院。隔年，政大新聞學博士班、同時也是亞洲第一所新聞學博士班，由教育部特許正式成立。

李瞻將他對傳播教育的理想在博士班實踐，主張博士班除了招考新聞系畢業的學生外，更要盡量吸收其他科系諸如政治系、法律系、經濟系、社會系的畢業生，因為他主張：「新聞傳播學主要是來解決社會問題，不是來解決新聞問題的。」

新聞系整理的訪談資料中更提及，李瞻對國家政策上很有看法，由於早年投入軍旅結識前總統蔣經國，曾於70年找機會向蔣經國提出開放黨禁、報禁、大陸探親與解除戒嚴令等。李瞻認為，唯有讓台灣朝自由民主的道路邁進，才能安定社會。

在政大任教約40年，李瞻於84年退休後，致力推對兩岸學術交流，同時也憂慮台灣的新聞媒體的商業化情形，提倡訂定傳播法律來保障記者，讓記者有尊嚴去追求新聞自由，而不是淪為資本家的奴僕。

李瞻家屬表示，李瞻生前留下許多藏書，會再跟政大討論一下，看可不可以捐贈書籍。不過由於事發突然，細節仍待商議。（編輯：屈享平）1110830