政大前傳播學院院長潘家慶病逝 享壽87歲

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（中央社記者許秩維台北17日電）政治大學新聞系今天證實，前傳播學院院長、新聞系退休教師潘家慶於5月15日病逝，享壽87歲，系上也會和家屬討論，後續可能安排追思等活動。

作家何穎怡今天在臉書發文表示，昨天接獲消息，自己在政大新聞系的老師潘家慶過世，並回憶在校期間，潘家慶的「現代文選」課程很難過關，課程不是給精選文章，而是針對政治、法律、外交、心理、社會、語言、國際政治等範疇開出經典書目，但她也感謝潘家慶，讓自己知道做個合格國民是需要讀書的，需要不斷鞭策自己。

政治大學新聞系也向中央社記者證實，新聞系退休教師潘家慶於5月15日病逝，享壽87歲，系上也會和家屬討論，後續可能安排追思等相關活動，但形式還未定。

潘家慶於民國50年起在政治大學新聞系任教，曾任政大廣播電視系創系系主任、傳播學院院長，並獲頒政大教學特優教師，於90年退休。潘家慶在政大任教40年，教育許多英才，包括前教育部長鄭瑞城、作家何穎怡、藝人陶晶瑩等。

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根據政大新聞系出版的「提燈照路的人，記錄新聞教育的典範人物」，書中提到潘家慶從政大新聞系學生到歷任助教、教授、廣電系主任及傳播學院院長，與政大結下50年的不解之緣。

潘家慶在教育上頗多創見，早在民國60年代初期，就要求學生閱讀環保書籍，並從事田野調查，以求加強新聞系學生的競爭力。接任廣電系創系主任後，潘家慶也首創課業導師制度，協助學生從大一開始做好4年課程規劃，免得學生偷懶只選營養學分或選課方向不清。（編輯：張雅淨）1110517