台灣新聞出現信任危機 NCC委員盼提升公媒使用度

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）公視董事長胡元輝今天出席台大新研所論壇，坦言公廣集團仍有許多目標需努力；NCC委員林麗雲指出台灣有嚴重新聞信任危機，公媒應提升平台使用度，成為民眾可信可用資訊來源。

公視董事長胡元輝、世代文化創業群執行長周奕成和國家通訊傳播委員會（NCC）委員林麗雲出席台大新研所論壇，由台大新聞所名譽教授張錦華擔任主持人，以「公共媒體的匍匐與前進」為題，探討公視營運的挑戰。

剛上任的第7屆公視董事長胡元輝指出，公廣集團最初組建願景，是想解決媒體生態的惡性競爭，並擔任數位轉型的火車頭、接軌國際傳播，期許開創台灣媒體新風貌，建立商業、公共二元平衡共存的體制。但他坦言這個願景任重卻難以道遠，現今和10年前環境並無差別。

只是時下數位時代假新聞與仇恨言論氾濫，胡元輝引用外媒報告強調，獨立可信的新聞資訊格外重要，公媒是公正資訊與多元政治觀點的重要來源。尤其公視6月10日已接手國際影音平台TaiwanPlus，成為台灣對國際傳播的重要窗口。

胡元輝指出，TaiwanPlus目前有4項重點執行，包含檢視目標觀眾優先順序、甄補國際傳播專業人才、精準掌握網路傳播管道，及理解國內政治生態的認知分歧。

曾參與多項國內外政策研討的周奕成期許，公視應從專注服務內部擴及到服務亞洲，發揮國際影響力，建議未來製作跨出台灣的區域型議題，並規劃更多旗艦型分析世界局勢的大製作報導或紀錄片。

林麗雲則以牛津大學路透新聞學研究所每年製作「路透數位新聞報告」點出台灣媒體幾點問題，首先為新聞信任危機，台灣人不信任所見新聞內容，信任度排名46國中的第42名，因為知道每家頻道家族都有政商關係；儘管如此，信任度低的台灣私人電視仍是市場主流，信任度高的公視卻趨於邊緣。

最後一點，林麗雲指出台灣人對境外社群平台依賴度高，7成人使用臉書、並有5成人用其觀看新聞，但國內主管機關卻無法可管。因此林麗雲認為公視目標，必須提高平台使用度，在已有信任基礎下，成為「可信可用」的公媒。

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日前公廣集團出現疏漏問題，林麗雲強調，公視得再次樹立新聞標竿，加強事實查核、製播準則與公共問責、公眾參與機制，並增加回應社會需求的企劃議題，期許與公益夥伴、公民媒體合作，建立多元的公共數位平台。

公視董事孫嘉穗、前任董事羅慧雯與邱家宜也到場參與。羅慧雯坦言政府每年僅捐贈公視新台幣9億元，但實質營運需要25億元，都得仰賴政府補助和專案，造成公視體質不穩定，期許下屆董事會任期內，能加緊完成公視法修法，增加公視每年預算，才有機會讓公視達到壯而大規模。（編輯：管中維）1110630