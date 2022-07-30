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作家丹扉過世享耆壽97歲 文字工作70載終不悔

2022/7/30 13:12（7/30 13:54 更新）
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作家丹扉14日過世，享耆壽97歲，29日舉行告別式。圖為丹扉1989年照片。（中央社檔案照片）
作家丹扉14日過世，享耆壽97歲，29日舉行告別式。圖為丹扉1989年照片。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北30日電）作家丹扉7月14日過世，享耆壽97歲，29日舉行告別式。丹扉的大女兒胡夕嘉表示，母親在近一個世紀人生旅途中，帶給人歡笑及啟發；「文訊」雜誌社長封德屏說，丹扉是女性編輯前輩，更是她心目中的作家榜樣。

根據「文訊」雜誌臉書粉絲專頁訊息，「29日是丹扉告別式的日子。或許她的肉身現在已隨時間而消亡，但相信丹扉的文字與精神會超越時間限制，仍會保存在她所愛的人心中。離別的淚水並不帶走記憶，而是代表愛的深度與痕跡。」

丹扉本名鄭錦先，1926年生，南京金陵女子大學中文系畢業，曾任記者、編審、中學教師，「仕女」雜誌總編輯、發行人，曾為世界女記者作家協會理事，並曾獲中國文藝協會散文創作獎章。

丹扉1962年開始在「皇冠」雜誌發表作品，陸續出版「反舌集」、「婦人之見」等30多本專集。文風機智流暢，常以自嘲和幽默筆調刻劃人生百態和台灣1960年代到21世紀初的社會現象。

封德屏表示，讀丹扉寫的「反舌集」、看她主持電視節目，「在我心中，女性就要這樣，不只是顧家顧孩子，還要有自己的見地」。

「文訊」雜誌8月號將刊登丹扉大女兒胡夕嘉的專文「文字工作70年-我的母親丹扉」，文中表示，「認識和有跟她接觸過的人都知道，在近一個世紀的人生旅途中，她帶給了我們無數的歡笑，無論是開懷大笑還是會心一笑；還有許多的啟發，無論是重大的人生方向還是惱人的生活小節。」（編輯：張芷瑄）1110730

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