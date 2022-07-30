埔里阿嬤陳綢92歲辭世 成立兒少家園奉獻一生援助弱勢

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投知名慈善家「埔里阿嬤」陳綢今天離世，享耆壽92歲。她創辦的基金會表示，陳綢阿嬤一生奉獻社會，請各界先將時間留給家屬，暫緩弔唁，將擇期辦理感恩追思會。

良顯堂社會福利基金會今天發布新聞稿表示，敬愛的陳綢阿嬤今天上午8時30分在她一生奉獻最足的陳綢少年家園安詳離開人世，享耆壽92歲；陳綢自39歲起投身社會公益，眾人印象中的陳綢阿嬤總是陽光、溫暖，即使病痛纏身長達50多年、數度走過鬼門關，但陳綢阿嬤對死亡早已坦然自在。

基金會表示，陳綢阿嬤一生奉獻社會，從傳統信仰出發，為民眾解難救困，後來創建玉清宮良顯堂、良顯堂慈善會，更號召志工成立良顯堂社會福利基金會、陳綢兒少中心、陳綢兒少家園、青少年培力商店等，身體力行的身教影響社會不同角色的人共同投入助人工作，幫助許多困境家庭的孩子，發揮良善社會影響力。

基金會指出，陳綢阿嬤早已為自己身後事做足準備，家屬遵照遺願，不發訃聞叨擾各界，僅遵照阿嬤簡樸習慣辦理家祭，一切從簡，盼各界將資源用在社會上最需要的地方，「我們難免哀傷，但我們深信阿嬤的精神已經活在我們每個人心裡」。

南投知名慈善家「埔里阿嬤」陳綢30日離世，享耆壽92歲。良顯堂社會福利基金會將擇期辦理感恩追思會。（良顯堂基金會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月30日

基金會說明，陳綢阿嬤畢生奉獻社會，請各界將這段最重要的時間留給家屬，暫緩前往弔唁，良顯堂基金會後續擇期辦理感恩追思會，讓大家可到場回顧阿嬤義行善舉，「一起延續阿嬤在我們生命中種下的善念」。

根據良顯堂基金會網站介紹，民國58年一場重病，改變陳綢的價值觀，也改變原本平凡人生，她號召志工出錢、出力，也在夫婿林有海支持下變賣土地、房屋，經歷14年協助建造良顯堂等13座廟宇。

在72年推動成立玉清宮良顯堂慈善會，除濟貧助學，還擴大舉辦義診、救助及輔導青少年等社會福利項目，89年10月轉型為財團法人玉清宮良顯堂社會福利事業基金會，陳綢擔任首屆董事長。

基金會表示，陳綢88年捐地建屋成立青少年教育園地，投入輔導及教育少年，幾乎24小時與孩子生活在一起，由於她以身作則，並以「真愛」為導向，陳綢阿嬤輔導的小朋友幾乎輔導期滿後都能重新投入社會職場或繼續完成學業，並維繫與阿嬤間的「祖孫」關係。

此外，陳綢也幫助南投家扶中心興建兒童館募款、為埔里基督教醫院募擴建工程費、曾任神鷹搜救隊理事長、為醫院購置肢障巴士、捐救護車，基金會表示，陳綢歷經癌症化療，但為社會付出的熱忱未有稍減，忘卻自己一身病痛，散盡家財，只為幫助更多人。（編輯：郭諭儒）1110730

慈善家「埔里阿嬤」陳綢（左）一生奉獻社會，2011年由總統馬英九（右）頒發景星勳章。（中央社檔案照片）