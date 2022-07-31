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菲律賓前總統羅慕斯染COVID-19病逝 享耆壽94歲

2022/7/31 18:36（7/31 18:59 更新）
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菲律賓國營的「人民電視台」和多家菲國媒體報導，前總統羅慕斯31日因COVID-19併發症病逝，享耆壽94歲。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
菲律賓國營的「人民電視台」和多家菲國媒體報導，前總統羅慕斯31日因COVID-19併發症病逝，享耆壽94歲。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電）菲律賓國營的「人民電視台」（PTV）和多家菲國媒體報導，前總統羅慕斯今天下午因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症病逝，享耆壽94歲。

羅慕斯（Fidel Ramos）是菲律賓第12屆總統。馬尼拉時報（Manila Times）報導，他病逝於馬尼拉都會區的馬卡蒂醫學中心（Makati Medical Center）。

羅慕斯是軍人出身，在前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨裁統治時期擔任警察首長。馬可仕下台後，羅慕斯歷任參謀總長和國防部長，於1992年當選總統。

總統府發言人安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）發表聲明說：「我們非常悲痛地得知前總統羅慕斯的去世。」

她表示，羅慕斯「身為軍官和國家元首，參與了我們國家的巨大變革，留下豐富多彩的政治遺產並在史上留名」。（編輯：黃自強）1110731

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