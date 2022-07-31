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本土2萬824例 增34死、中重症88人
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7/31本土2萬824例 增34死、中重症88人

2022/7/31 13:49（7/31 14:07 更新）
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圖為31日民眾在台北車站大廳席地而坐。中央社記者趙世勳攝　111年7月31日
圖為31日民眾在台北車站大廳席地而坐。中央社記者趙世勳攝　111年7月31日
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（中央社記者陳婕翎台北31日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增2萬824例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症88例，其中34人死亡；另境外移入增245例。（編輯：管中維）1110731

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增21,069例COVID-19確定病例，分別為20,824例本土個案及245例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,824例本土病例，9,645例男性，11,172例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（3,673例），臺中市（2,577例），桃園市（2,258例），臺北市（2,061例），高雄市（1,979例），臺南市（1,645例），彰化縣（999例），屏東縣（653例），新竹縣（630例），苗栗縣（542例），新竹市（526例），雲林縣（495例），嘉義縣（416例），宜蘭縣（405）例，花蓮縣（390例），南投縣（375例），基隆市（331例），嘉義市（284例），臺東縣（263例），澎湖縣（156例），金門縣（151例），連江縣（15例）。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為19例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、16例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年6月23日至7月27日，死亡日期介於7月12日至7月28日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增245例境外移入個案中，147例男性，98例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，感染國家為新加坡（4例）、印度及美國（各3例）、泰國、柬埔寨、日本、澳大利亞及埃及（各2例）、越南及印尼（各1例），另223例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,834,182例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,239,452例排除），其中4,588,185例確診，分別為20,054例境外移入，4,568,077例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計8,927例COVID-19死亡病例，其中8,912例本土，個案居住縣市分布為新北市1,964例、臺北市1,030例、臺中市872例、高雄市811例、臺南市696例、桃園市665例、彰化縣526例、屏東縣370例、雲林縣265例、南投縣258例、基隆市207例、苗栗縣199例、嘉義縣194例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市145例、新竹縣137例、臺東縣128例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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