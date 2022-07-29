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兒童MIS-C重症再增8例 逾6成個案不到5歲

2022/7/29 14:52
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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北29日電）COVID-19疫情緩降，但兒童MIS-C重症仍處高峰，指揮中心宣布今天增8例MIS-C重症，經分析，0歲至5歲占比突破6成，呼籲父母儘速帶幼童打疫苗，降低MIS-C、腦炎風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，今天新增2萬2983例本土病例，中重症140例，其中57人死亡。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今天雖未新增兒童死亡病例，但新增8例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，年齡介於2歲到11歲，分別為5男、3女，確診期間介於5月13日至7月14日，陸續自6月8日至7月22日MIS-C發病，症狀包括發燒、皮疹、頸部腫痛、腹瀉等症狀。

羅一鈞說，8例MIS-C個案已有5人出院，3人還在住院中，其中2人合併其他病毒或細菌感染，其中3歲男童無慢性病史，7月5日確診、7月16日出現發燒、嘔吐、腹瀉、食慾、活力下降等症狀，7月20日前往急診，診斷為急性腸胃炎住院，檢查發現輪狀病毒抗原陽性，另因抽血發現發炎、血栓指數增高，診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白治療，目前在一般病房治療中。

他指出，另一名8歲女童無慢性病史、曾打2劑疫苗，7月14日確診，7月21日陸續出現發燒、皮疹、咳嗽、流鼻水等症狀，7月23日至急診X光檢查發現輕微肺炎，且肺炎黴漿菌的IgM快篩陽性，確診黴漿菌感染及疑似MIS-C住加護病房治療，7月28日症狀改善轉至一般病房住院治療中。

羅一鈞指出，今天公布的MIS-C個案較多，以中部地區為主，原因在於5月至6月本土疫情較嚴峻，預估6週後會陸續出現MIS-C通報個案，也顯示目前仍處於MIS-C發病高峰，導致病例數較多。

羅一鈞說，先前MIS-C個案年齡分布相對平均，0歲至5歲、6歲至12歲各占一半，但最近分析發現，0歲至5歲已突破6成且持續增加，這年齡層大多都還沒有接種疫苗。

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他表示，據統計，目前70例MIS-C個案中，只有10人曾接種疫苗，呼籲父母儘速帶孩童接種疫苗，可降低90%MIS-C風險，也能降低染疫後腦炎等重症風險。

國內12歲以下兒童重症累計136例，25例是腦炎、20名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、70例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110729

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