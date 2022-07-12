幼兒疫苗差在哪？莊人祥：莫德納打2劑、輝瑞3劑

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（中央社記者張茗喧台北12日電）6個月至4歲孩童該打哪牌疫苗，令家長頭疼。指揮中心發言人莊人祥今天表示，莫德納嬰幼兒疫苗需打2劑，輝瑞幼兒疫苗則要打3劑，呼籲父母依現有選擇，儘速替孩童安排疫苗接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種持續進行，以降低重症及死亡風險。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，日前運抵台灣的莫德納嬰幼兒疫苗預計20日完成檢驗封緘，21日配送至各縣市，可供6個月至5歲孩童使用，每人需接種2劑，提醒地方政府及民眾事先做好相關規劃。

莊人祥說，至於提供6個月至4歲孩童接種的輝瑞幼兒疫苗，相關緊急使用授權（EUA）資料已送食藥署，今天將再次補件，持續滾動式審查，但到貨時程還未定；依美國規定，這款疫苗與莫德納不同，需接種3劑基礎劑。

根據指揮中心統計，昨天共接種3萬7478劑COVID-19疫苗，累計接種5865萬6119劑，人口涵蓋率第1劑91.39%、第2劑85.22%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.67%。

此外，阿斯特捷利康（AZ）最近研發出首款可預防COVID-19感染的藥物，可望降低77%至83%染疫風險，抗體可望維持約半年。

莊人祥說，為降低免疫不全病人染疫風險，目前已針對這類高風險族群接種第2次追加劑，和預防染疫的概念類似，將持續關注這款藥物的發展，如有需要就會採購。

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Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒肆虐全球，國內累計出現2起群聚感染事件，有醫師認為9月將釀成另一波本土疫情，到了10月染疫死亡總數恐突破1萬例大關。

莊人祥說，據觀察，BA.4、BA.5確實在他國引起另一波疫情，但沒有觀察到死亡個案有明顯增加，預期國內若疫情升溫，死亡數也不會像上半年疫情期間這麼多，同時也會全力避免染疫死亡數突破萬例。（編輯：張雅淨）1110712