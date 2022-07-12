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7/12本土3萬1152例 增60死、中重症92例

2022/7/12 14:03（7/12 15:13 更新）
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儘管天氣炎熱，因應國內COVID-19疫情，民眾外出仍將口罩戴好戴滿。圖為7日上午台北市雙連市場人潮。（中央社檔案照片）
儘管天氣炎熱，因應國內COVID-19疫情，民眾外出仍將口罩戴好戴滿。圖為7日上午台北市雙連市場人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北12日電）中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增3萬1152例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案新增中重症92例，其中60人死亡，創近一個半月新低；另境外移入新增145例。（編輯：張雅淨）1110712

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午表示，新增3萬1152例本土個案，週二皆是每週確診數最多的一天，但今天的個案數相較上週二降低13.3%左右；另外，境外移入病例新增145例。

在確診個案中，今天新增中重症92例（中症43例、重症49例），是5月18日以來首度低於百例，其中60例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的死亡病例數是從今年5月25日以來新低，5月25日當天新增76例死亡。

今天新增60例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，57例具慢性病史，42人未打滿3劑疫苗，33人從未接種疫苗，32人年齡超過80歲。羅一鈞說，今天最年輕的死亡個案為一名30多歲男性，無慢性病史、從未接種疫苗。（編輯：張雅淨）1110712

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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