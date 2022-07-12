30多歲男沒打疫苗 確診突心跳停止搶救9天不治

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北12日電）COVID-19本土新增病例從1.9萬例回升至3.1萬例，但中重症及死亡個案數雙創約一個半月新低，今天最年輕死亡病例為30多歲男性，未打疫苗，確診當天突心跳停止，搶救9天不治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午表示，新增3萬1152例本土個案，週二皆是每週確診數最多的一天，但今天的個案數相較上週二降低13.3%左右；另外，境外移入病例新增145例。

在確診個案中，今天新增中重症92例（中症43例、重症49例），是5月18日以來首度低於百例，其中60例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的死亡病例數是從今年5月25日以來新低，5月25日當天新增76例死亡。

今天新增60例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，57例具慢性病史，42人未打滿3劑疫苗，33人從未接種疫苗，32人年齡超過80歲。羅一鈞說，今天最年輕的死亡個案為一名30多歲男性，無慢性病史、從未接種疫苗。

（指揮中心提供）

羅一鈞說明，這名30多歲男性個案6月30日出現腹痛、冒冷汗、呼吸喘、噁心嘔吐等症狀，緊急送至急診、檢驗陽性確診，經檢查發現心臟、肝臟及腎臟等多重器官異常。

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羅一鈞表示，這名個案在急診突然心跳停止，急救後送加護病房救治，期間曾使用過瑞德西韋等藥物治療，但仍於7月9日過世，死因為COVID-19合併心臟、肝臟衰竭及急性腎損傷。

羅一鈞指出，今天沒有特殊重症個案，無新增兒少重症或死亡個案，根據指揮中心統計，今年1月至7月11日，本土輕症、無症狀個案累計405萬2412例、占99.55%，中症累計1萬274例、占0.25%，重症累計8050例、占0.2%，其中死亡累計6927人。（編輯：張雅淨）1110712