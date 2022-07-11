本土新增2例BA.5 男子法國返台 父母接機確診

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）指揮中心今天公布，國內新增2名Omicron新亞型變種病毒BA.5株本土個案，指標個案是一名法國入境男性，父母到桃園機場接機，男子路程中僅喝水脫口罩，父母仍不幸染疫。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，Omicron新亞型變種病毒再度升溫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中公布，國內新增88例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及86例境外移入。

羅一鈞說，國內新增2例BA.5本土個案，為1例男性、1例女性，年齡分別為40多歲及50多歲，為今年7月4日公布邊境攔截Omicron亞型變異株BA.5境外移入確定病例相關的屏東家庭群聚。

指標個案是6月24日自法國入境的20多歲男性，由男子的父母到桃園機場接機後返回屏東家中進行居家檢疫。指標個案上車前曾消毒手部及行李，全程佩戴N95口罩，途中僅短暫拿下口罩喝水，每隔10至15分鐘就會開車窗透氣，冷氣也採用車外循環。

一家人返家後，指標個案隔天採檢確診，衛生單位評估家人有感染風險匡列隔離，父母於6月27日採檢陽性，其中母親出現咳嗽、嗅味覺異常症狀，父親無症狀，3人皆定序為BA.5，目前均隔離期滿；另一名沒有接機的家人檢驗為陰性，目前無疑似症狀。

目前國內4名BA.5本土個案均研判於接送時感染可能性較高，民眾接送入境親友時應落實相關防疫措施，包含接送者應完成接種至少2劑疫苗，建議打滿3劑者優先，並穿戴手套、佩戴口罩；親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒；車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。

車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、碰觸等接觸行為；接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。

另外，指揮中心今天公布最新境外移入病毒定序，新增86例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株12例、BA.5株74例，個案分別為50例男性、36例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年6月11日至7月4日。（編輯：張雅淨）1110711

BA.5本土病例再增2例 莊人祥：邊境鬆綁方向不變

（中央社記者張茗喧台北11日電）台灣出現第2起Omicron BA.5本土群聚事件，是否影響邊境開放政策，備受矚目。指揮中心發言人莊人祥說，將視疫情狀況決定何時調整為0+7，但強調邊境政策鬆綁的方向不變。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，今天新增1萬9051例本土病例，創下5月3日以來單日確診數新低，但新增2例Omicron BA.5亞型變種病毒本土病例，是否影響邊境鬆綁腳步引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，邊境政策方面持續朝向鬆綁的方向研議，將隨疫情演進滾動式檢討，至於入境檢疫何時從3+4天調整至0+7天，則要視疫情而定。

7月14日起，台灣民眾、持居留證者以及轉機民眾將可免附登機前48小時的PCR檢驗證明，有媒體詢問這樣是否會增加BA.4、BA.5入侵風險。

莊人祥表示，目前入境民眾仍要在機場進行深喉唾液採檢，也要進行3+4天居家檢疫措施，都可降低BA.4、BA.5進入社區的機會。

據統計，國內累計接種5860萬9789劑COVID-19疫苗，人口涵蓋率第1劑91.38%、第2劑85.16%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.62%。

藥物開立部分，昨天共開1666人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共1433人份、默沙東「莫納皮拉韋」233人份，今年以來累計開立約36萬1943人份，包括29萬2556人份倍拉維及6萬9387人份莫納皮拉韋。

國內醫療資源方面，全台專責、負壓病房共1萬1677床、空床數6817床、空床率58.4%，其中台北區空床率49.6%、北區56.1%、中區63.5%、南區54.4%、高屏區66.7%、東區57.6%。53家集中檢疫所共7610床、空床數5208床、空床率68.4%；41家地方加強型防疫旅館3516床、空床數1515床、空床率43.1%。（編輯：張雅淨）1110711