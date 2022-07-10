高市續增Novavax接種站 關懷包領取地點部分調整

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市目前65歲以上長者第4劑接種率達24.3%，市府近日施打Novavax疫苗，陸續增開接種站，籲民眾踴躍施打；防疫關懷包領取地點明天起將部分調整，提醒民眾事先確認。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，高雄市今天新增2929例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，另境外移入12例，盛行率達17.12%，社區疫情風險穩定控制中；目前負壓隔離及專責病房總計1727床、空床率64%。

市長陳其邁表示，整體疫情持續趨緩，但國際間Omicron亞變種BA.4、BA.5盛行，落實「打疫苗、戴口罩、勤洗手」，仍是最有效防疫策略。

陳其邁提醒，假日外出務必落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離；返家後，立即洗手、洗臉、換衣服再接觸家中幼兒或長輩，以有效阻斷家庭傳播鏈發生。

衛生局呼籲，符合第4劑接種對象，如機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者，或18歲以上尚未接種1至3劑的民眾盡速施打疫苗。

高雄市目前65歲以上長者第4劑疫苗接種率24.3%，高於全國平均20.3%，衛生局提醒尚未接種的長者可自行前往社區合約基層診所或社區接種站施打，31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長者，可領取700元禮券及2支快篩試劑。

民眾如欲接種Novavax疫苗，可上衛生局全球資訊網查詢各合約醫療院所接種資訊，或上高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統（https://vaccine.kcg.gov.tw）進行預約。

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今天高雄捷運鳳山大東站設置的接種站，首日接種Novavax疫苗，開放市府預約系統預約名額720人，上午報到率82.5%；明天起至16日，也會陸續於高捷大東站、美麗島站、三多商圈站及各大醫療院所提供接種服務。

此外，確診者接獲確診簡訊2小時後，可委託親友或同住家人以步行或自駕等方式前往各區得來速領取防疫關懷包，但明天上午9時起，部分行政區得來速地點改至區公所1樓或區公所附近空地、廣場，建議民眾事先確認。（編輯：陳仁華）1110710