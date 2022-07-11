7/11本土1萬9051例 增96死、172例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增1萬9051例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，這是睽違69天跌破2萬例；新增中重症172例，其中96人死亡，另境外移入80例。（編輯：李明宗）1110711

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿全文：

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增19,131例COVID-19確定病例，分別為19,051例本土個案及80例境外移入；另確診個案中新增96例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，為9,028例男性、10,012例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,069例）、臺中市（2,595例）、桃園市（2,067例）、高雄市（2,026例）、臺北市（1,743例）、臺南市（1,409例）、彰化縣（1,088例）、屏東縣（650例）、雲林縣（574例）、新竹縣（533例）、苗栗縣（458例）、宜蘭縣（451例）、新竹市（391例）、南投縣（386例）、嘉義縣（373例）、花蓮縣（353例）、基隆市（227例）、臺東縣（205例）、嘉義市（197例）、澎湖縣（118例）、金門縣（117例）、連江縣（21例）。

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。

指揮中心說明，今日新增80例境外移入個案中，為46例男性、33例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自韓國（4例）、美國（3例）、加拿大（2例）、越南、土耳其、印度、泰國、阿根廷及德國（各1例）移入，另65例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,946,577例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,841,625例排除），其中4,101,156例確診，分別為15,763例境外移入、4,085,339例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,720例COVID-19死亡病例，其中7,705例本土，個案居住縣市分布為新北市1,806例、臺北市945例、臺中市732例、高雄市691例、桃園市595例、臺南市547例、彰化縣426例、屏東縣317例、雲林縣215例、南投縣214例、基隆市185例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣146例、花蓮縣126例、新竹縣123例、嘉義市121例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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