Novavax最快7/14開打 莊人祥：副作用較低

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指揮中心公布，Novavax疫苗預計6月底抵台，最快有望在7月14日後提供民眾施打。圖為民眾在台北車站接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）指揮中心今天公布，國內COVID-19第3劑涵蓋率破7成，可作為追加劑混打的Novavax疫苗預計6月底抵台，第1批應會先到貨約50萬劑，最快有望在7月14日後提供民眾施打。

據統計，6月27日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種8萬1393人次，截至目前為止，累計接種5765萬2381人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.26%、第2劑83.17%、基礎加強劑接種率0.87%、追加劑接種率 70.05%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.07%。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家同意18歲以上可混打Novavax疫苗，可作為第1、2劑的基礎劑、加強劑及追加劑施打，疫苗到貨時程決定開打規劃。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，以現階段到貨初步規劃，Novavax疫苗應該在6月底到貨，衛福部食藥署檢驗封緘大約需要兩週，所以最快需要等到7月14日後才可能提供給民眾施打。

指揮中心指揮官陳時中曾在4月表示，世界衛生組織（WHO）旗下COVAX平台預計將分配一批Novavax疫苗約200萬劑給台灣。外界關注首批疫苗是否為一口氣到貨200萬劑，莊人祥表示，Novavax疫苗將會分批抵台，首批到貨量約為50萬劑左右，預計明天可更詳細說明。

莊人祥說，未來國內對於Novavax疫苗沒有優先施打對象，不論是要打第1劑、第2劑或追加劑，只要是年滿18歲以上民眾都可以施打。Novavax疫苗屬於次蛋白疫苗副作用較mRNA疫苗低，「連打第1劑都怕怕的民眾，也許可以試」。（編輯：管中維）1110628