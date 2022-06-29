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Novavax疫苗50.4萬劑6/30抵台 最快7/8起開打

2022/6/29 14:16（6/29 15:10 更新）
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首批50.4萬劑Novavax疫苗6月30日上午將抵達桃園國際機場，預計最快7月8日起提供接種。（美聯社）
首批50.4萬劑Novavax疫苗6月30日上午將抵達桃園國際機場，預計最快7月8日起提供接種。（美聯社）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，透過COVAX機制獲配首批50.4萬劑Novavax疫苗，將於明天上午抵達桃園國際機場，預計最快於7月8日起提供接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午疫情記者會中進一步說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次、第2次追加劑接種。

陳時中說，首批疫苗在完成封緘檢驗程序後，預計最快於7月8日起提供接種，每劑須接種0.5ml。台灣於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。（編輯：陳政偉）1110629

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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