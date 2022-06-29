航空機組員等4大對象 7/1起開放接種第4劑

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，7月1日起，提供「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員接種第2次追加劑，也就是接種第4劑。

指揮中心指揮官陳時中今天下午於疫情記者會中表示，自6月22日至6月28日統計，近一週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入病例新增502例，較前一週上升28%，而國內也持續檢出感染BA.4及BA.5等變異株境外移入病例。

因應國際趨勢逐步放寬入境檢疫措施，為再提升相關工作人員免疫保護力，降低新型變異株衝擊，陳時中說，經綜合評估近期疫情，將於7月1日起，提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第4劑。

陳時中指出，這次開放對象是依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於6月27日專家會議決議，為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫衝擊，國內仍處社區流行階段，建議機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員可接種第4劑。

陳時中說，前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第1次追加劑（俗稱的第3劑）間隔5個月以上接種，故提供此等對象第2次追加劑（俗稱的第4劑）接種，以維護社區安全。

指揮中心提醒，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，請符合相關資格民眾儘速接種，維護自身及家人健康。（編輯：張芷瑄）1110629