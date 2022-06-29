兒童疫苗2歲以下打大腿 李秉穎：心肌炎副作用極罕見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，6個月到5歲莫德納嬰幼兒疫苗本來預計明天上午抵台，但因遇到文件問題須補件，到貨時程將延後，開打時程將視疫苗上機時間而訂。

接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是恢復正常生活關鍵之一，中央流行疫情指揮中心已簽訂2000萬劑莫德納疫苗採購合約，預計7月初進口約45萬劑，可供90萬名6個月至5歲幼童。陳時中今天下午疫情記者會中表示，莫德納嬰幼兒疫苗因文件問題延後抵台，確定航班後，盡快向家長說明開打規劃。

莫德納嬰幼兒疫苗即將接種，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎今天下午在疫情記者會中表示，建議經醫師評估後6個月至5歲幼童接種莫德納嬰幼兒疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡風險。

李秉穎說，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種2劑基礎劑，每劑須接種0.25ml，兩劑間隔4至8週以上；接種部位，原則建議未滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手上臂三角肌。

家長大多擔心兒童接種mRNA疫苗後出現心肌炎或心包膜炎副作用，李秉穎說，依據疫苗上市後安全性監測資料，接種mRNA疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例，主要發生在接種後14天內，極少數個案發生於接種後2至4週間，類似副作用較常發生在接種第2劑後及年輕男性。

李秉穎提醒，但評估後mRNA疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。建議家長在孩子接種疫苗後28天內如出現，胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、運動耐受不良，如走幾步路就很喘或沒有力氣爬樓梯、呼吸急促，疑似心肌炎心包膜炎症狀，應立即就醫。

李秉穎說，感染COVID-19後短期內再次感染的風險可能會降低，確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。接種後可透過接種單位提供的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，協助家長關注子女接種後狀況。（編輯：陳政偉）1110629

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）