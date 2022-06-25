0至6歲可再免費領5劑快篩 7/1上路

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指揮中心25日表示，建議7月1日起，實施第2輪0至6歲幼童免費再領取1份5劑快篩試劑，已獲行政院長蘇貞昌同意。圖為藥局販售家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北25日電）指揮中心今天表示，家用快篩試劑數量充足，但因應滿6個月至5歲幼兒疫苗施打作業尚未進行，建議7月1日起，實施第2輪0至6歲幼童免費再領取1份5劑快篩試劑，已獲行政院長蘇貞昌同意。

行政院發言人羅秉成下午透過媒體群組指出，蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，指揮中心報告指出，全球疫情持平上下波動，目前全球仍以OmicronBA.2為主，惟Omicron亞型BA.4、BA.5及BA2.12.1病例數持續增加，將持續監視其發展對台灣的影響。

指揮中心說，本土疫情仍屬於社區廣泛流行狀態，不過近一週新增本土病例數呈穩定下降趨勢，中重症病例數減少。

根據指揮中心資料，台灣疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.22%，第2劑為82.89%，第3劑為69.77%；疫苗部分，預計7月初將進口約45萬劑莫德納，約可供應90萬名6個月至5歲幼童，另滿6個月至4歲輝瑞疫苗洽購中。

指揮中心指出，有關提供65歲以上長者（含55歲至64歲原住民）500元衛教品措施，及加碼提供每人2劑快篩試劑政策，將延長至7月底止。

指揮中心也說，家用快篩試劑數量充足，但因應滿6個月至5歲幼兒疫苗施打作業尚未進行，指揮中心建議，7月1日起實施第2輪學齡前兒童（0至6歲）免費再領取1份5劑快篩試劑。

對於滿6個月至5歲幼童即將開始的疫苗施打規劃，蘇貞昌要求利用過去設置大型接種站的經驗，規劃接種作業與教育訓練，使新生兒父母能夠獲得充分資訊做出決定。此外，長者施打疫苗的相關衛教品獎勵措施，請指揮中心持續辦理，政府也會持續支持相關經費。

另外，指揮中心昨天公布台灣第1例猴痘確診個案，蘇貞昌說，猴痘傳染途徑與COVID-19不同，請指揮中心對外適度宣導相關衛教資訊。

蘇貞昌說，台灣疫情已逐漸平穩且趨緩，正朝著正常生活、積極防疫、穩健開放方向進行，請指揮中心綜合國內外疫情變化及醫療量能等資訊進行掌握及比較，作為相關防疫政策繼續推動及滾動調整的依據。

食藥署日前同意核准Novavax疫苗專案輸入，蘇貞昌說，民眾對此疫苗較為陌生，對於相關適應症及副作用，以及是否能夠與其他疫苗進行混打等資訊，也請指揮中心向民眾說明清楚。（編輯：黃瑞弘）1110625