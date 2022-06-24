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長者接種疫苗獎勵500元措施 延長到7月底

2022/6/24 14:37（6/24 15:06 更新）
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指揮中心24日宣布，各地方政府提供65歲以上等民眾接種可以拿新台幣500元衛教品措施延長到7月底。圖為民眾前往台北車站疫苗接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心24日宣布，各地方政府提供65歲以上等民眾接種可以拿新台幣500元衛教品措施延長到7月底。圖為民眾前往台北車站疫苗接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵、陳婕翎、陳至中台北24日電）為鼓勵民眾施打COVID-19疫苗，指揮中心今天宣布，各地方政府提供65歲以上等民眾接種可以拿新台幣500元衛教品措施延長到7月底，且打第4劑的長者也可以領取。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿表示，全球及國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍持續，國際Omicron新型變異株繼續發生，對社區造成威脅，未完成接種COVID-19疫苗長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高。

指揮中心說，為持續鼓勵長者接種，各地方政府提供65歲以上（含55歲至64歲原住民）尚未完成接種COVID-19疫苗民眾500元（含）以下衛教品，及每人2劑快篩試劑措施延長至7月31日止，施打第4劑的長者也可以拿取。

指揮中心呼籲，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑COVID-19疫苗長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近接種地點就近接種。

另外，指揮中心說，各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適的疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分的證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

由於近日天氣多變，指揮中心說，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種，接種後也請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。（編輯：陳政偉）1110624

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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