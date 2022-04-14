4人加總近400歲都接種 北榮院長籲長者打滿3劑疫苗

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）高齡長者染疫重症死亡風險高，北榮院長陳威明今天說，自家4名高齡長輩、加總年齡近400歲，皆打3劑疫苗，民眾可用「疫苗打了沒？」取代「呷飽沒？」來問候長輩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種9萬2527劑疫苗，累計接種5058萬劑，第1劑涵蓋率83.94%、第2劑79.1%、第3劑53.51%、基礎加強劑0.83%。

台北榮民總醫院院長陳威明今天受邀出席指揮中心疫情記者會時表示，相較去年本土疫情，今年大多是輕症個案，不僅逐步提高醫療量能，也參考許多國際間的抗疫經驗，疫苗涵蓋率、藥物整備也都提升，因此站在醫界角度「我們戒慎不恐懼」。

陳威明說，台灣疫苗涵蓋率相當高，有將近79%完整接種2劑疫苗，打滿3劑也破53.5%，但身為染疫重症高風險族群的75歲以上長者，卻只有56%打滿3劑。

他指出，根據國際文獻，打滿3劑疫苗雖然無法完全避免感染，但對於預防重症、死亡效果很好，保護力也比只打2劑來得久，萬一突破性感染，傳染力也比較低，可保護周遭親友。

陳威明也以自家長輩為例，他的二姨、二姨丈，以及2名姻親阿姨，年齡分別為93、94、95、100歲，加總年齡高達382歲，皆積極挽袖打疫苗，都已完成3劑疫苗接種。

陳威明說，甚至還有長輩清晨6時多就到北榮排隊打疫苗，打完後都很滿意，長輩們都期盼能夠再打第4劑。他以自家人接種疫苗經驗，鼓勵目前對疫苗仍然猶疑的長輩們，能積極出門打疫苗。

陳威明表示，北榮也主動安排高齡長者打疫苗。以昨天為例，昨天約有1萬名病患到門診就醫，一查之下發現約30%尚未接種第3劑、19%連基礎劑都還沒打完。

陳威明說，院方會主動發簡訊給這些患者，詢問是否在下週看門診時順便打疫苗，也避免來回奔波；在門診大門刷健保卡時，如果跳出疫苗尚未完成的警示文字，也會主動勸說由醫師評估轉診打疫苗，雙管齊下，希望提高疫苗覆蓋率。

陳威明表示，他也一再提醒醫護同仁，現在問候長者不要再問「呷飽沒？」，而是要問「疫苗打了沒？」

知名期刊「新英格蘭醫學雜誌（NEJM）」最新研究稱，間隔4個月即可施打第4劑疫苗，外界好奇指揮中心是否會討論第4劑疫苗規劃。

指揮中心指揮官陳時中說，目前國際間有的是針對高風險族群打第4劑，有的是等到疫苗效力消退時再來打，相關建議很多，會請專家討論。

有媒體詢問，50歲以下打滿3劑、無重症因子的民眾，是否可正常出遊、聚餐。陳時中說，沒有限定一定要50歲以下才能出遊，50歲以上也可以；另外，目前除非到特殊娛樂圈一定要打滿3劑疫苗，其他倒是沒有這樣規定。（編輯：卞金峰）1110414

（指揮中心提供）

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