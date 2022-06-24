今年本土染疫病逝破5000例 12歲男童在校昏迷死後確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、陳至中台北24日電）國內COVID-19新增本土個案連續2天維持4萬多例，今年累積染疫死亡破5000例，今天新增2名10多歲死亡病例，其中12歲男童在校突昏迷，送醫搶救無效，死後檢驗陽性確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午疫情記者會表示，今天新增4萬5678例例本土個案，確診個案新增中重症372例（中症243例、重症129例），其中152例死亡；另新增89例境外移入病例。

今天新增152例本土病例死亡個案，年齡介於10多歲至90歲以上，138例具慢性病史、109人未打滿3劑疫苗，79例從未接種疫苗，83人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增最年輕的死亡個案為一名12歲男童。

（指揮中心提供）

羅一鈞說，這名男童本身有先天性肌肉系統疾病，6月21日出現頭痛，如期到校上課，中午過後出現臉色蒼白、呼吸急促、心跳過快，但沒有發燒、咳嗽、流鼻水等急性感染症狀，也無嘔吐、腹瀉等類似 MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 症狀。

不料，男童出現不適後半小時，在校突然昏迷，緊急送醫，到院途中無呼吸心跳，經醫院急診無效過世，透過PCR檢驗出COVID-19陽性，死因是心肺衰竭及COVID-19確診，但確切死因尚無法判定。

國內12歲以下兒童重症累計68例，21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、13例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有20人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。

今天還有1例19歲死亡特殊個案，羅一鈞說，這名男性有氣喘病史，曾接種2劑BNT疫苗，5月起有四肢無力、疲倦及肌肉痠痛症狀，5月底出現走路會喘，因為連續2天呼吸困難症狀加劇，6月5日到急診就醫，陽性確診，檢查發現肝指數及肌肉的酵素異常，懷疑有橫紋肌溶解症及急性肝炎。

羅一鈞表示，這名男性個案住院治療後，症狀一度好轉，但在6月18日突然出現意識改變、休克，緊急轉加護病房插管，使用免疫球蛋白等治療，積極救治仍無法恢復，6月20日不幸過世，死因是急性肝炎、橫紋肌溶解症併發多重器官發炎及COVID-19感染，研判COVID-19感染非主要死因。

根據指揮中心統計，今年1月至6月23日，本土輕症、無症狀個案累計344萬4513例、占99.59%，中症累計8214例、占0.24%，重症累計5983例、占0.17%，其中死亡累計5116人。（編輯：陳政偉）1110624

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）