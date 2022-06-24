6/24本土4萬5678例 增152人死亡、372例中重症【直播】

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（中央社記者陳婕翎、陳至中、余曉涵台北24日電）指揮中心宣布，國內今天新增4萬5678例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症372例，其中152人死亡；另境外移入個案新增89例。（編輯：管中維）1110624

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增45,767例COVID-19確定病例，分別為45,678例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。

指揮中心表示，今日新增之45,678例本土病例，為21,087例男性、24,558例女性、33例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市（6,667例）、高雄市（6,413例）、新北市（5,808例）、臺南市（4,347例）、桃園市（4,020例）、彰化縣（3,318例）、臺北市（3,189例）、屏東縣（2,136例）、雲林縣（1,406例）、南投縣（1,134例）、苗栗縣（1,033例）、新竹縣（999例）、嘉義縣（885例）、新竹市（866例）、宜蘭縣（783例）、花蓮縣（669例）、嘉義市（590例）、基隆市（558例）、臺東縣（461例）、澎湖縣（209例）、金門縣（151例）、連江縣（36例）。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138例具慢性病史、109例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。

指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為57例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上，分別自法國（8例）、英國（4例）、印度（3例）、加拿大、新加坡、美國及柬埔寨（各2例）、泰國、越南、西班牙及菲律賓（各1例）移入，另62例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,084,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,547,671例排除），其中3,533,335例確診，分別為14,120例境外移入、3,519,161例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,969例COVID-19死亡病例，其中5,954例本土，個案居住縣市分布為新北市1,592例、臺北市852例、臺中市517例、桃園市510例、高雄市475例、臺南市339例、彰化縣272例、屏東縣219例、基隆市160例、南投縣138例、宜蘭縣134例、雲林縣126例、苗栗縣111例、新竹縣96例、花蓮縣95例、嘉義縣87例、臺東縣84例、嘉義市76例、新竹市54例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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