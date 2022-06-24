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快篩實名制第3輪7/1上路 無單雙號分流

2022/6/24 14:23（6/24 15:08 更新）
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疫情指揮中心宣布，快篩實名制從7月1日起開始第3輪，並取消單雙號的購買限制。圖為民眾在新北市板橋區藥局購買實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心宣布，快篩實名制從7月1日起開始第3輪，並取消單雙號的購買限制。圖為民眾在新北市板橋區藥局購買實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵、陳婕翎、陳至中台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，快篩實名制從7月1日起開始第3輪，每個販售據點每天配送份數117份，並取消單雙號的購買限制。

指揮中心在疫情記者會中宣布，有鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情處於高原期，民眾仍有使用家用抗原快篩試劑需求，因此從7月1日起，實施第3輪家用抗原快篩試劑實名制販售，延續第2輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制。

指揮中心說明，為讓民眾購買平價的家用抗原快篩試劑，4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證的民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每名民眾僅能購買1次。

之後於6月6日開始實施第2輪，由於家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，自6月13日起，取消單雙號的限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買方便性。

指揮中心指出，為滿足民眾購買家用抗原快篩試劑的需求，指揮中心積極增加家用抗原快篩試劑供應，並滾動檢討調整實名制的執行策略，包括每個販售據點每天配送份數由78份增至117份、縮短每一輪執行期間由第1輪的39天（4月28日至6月5日）縮短至第2輪的25天（6月6日至6月30日），以及取消單雙號的購買限制。

根據指揮中心統計，快篩實名制第1輪共販售996萬5689份，每天平均販售25.5萬份（共127.5萬劑）；第2輪預計販售約170萬份，每日平均販售6.8萬份（共34萬劑）。

指揮中心強調，現在實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4753家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證的民眾，都可至藥局及衛生所購買。（編輯：管中維）1110624

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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