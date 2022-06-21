染疫3個月內又轉陽 教育部：快篩陽建議先不到校
2022/6/21 13:31（6/21 14:00 更新）
近期傳出不少確診康復者在3個月內再度快篩陽性。教育部21日表示，師生只要快篩陽性，都建議先不要到校。（圖取自Unsplash圖庫）
（中央社記者許秩維台北21日電）近期傳出不少確診康復者在3個月內再度快篩陽性。教育部今天表示，師生只要快篩陽性，都建議先不要到校，等到快篩陰性再返校。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，近期陸續傳出有確診康復者在3個月內再度快篩陽性。中央流行疫情指揮中心日前召開專家會議決議，COVID-19染疫康復者如在3個月內再次驗出陽性結果，在符合一定症狀、病毒量或定序條件下，將認定為二度感染。
教育部主任秘書廖興國今天接受中央社記者訪問時表示，教育部的原則沒有改變，學校師生如快篩陽性，應經過醫師診斷是否有確診狀況；不論是確診後復發或二度感染，只要快篩陽性，都建議7天內暫時不要到校為原則。
廖興國提到，依照目前校園暫停實體課標準和防疫指引，教職員工生都是一樣標準，如果是居家隔離期滿但快篩陽性，除了要就醫並由醫師診斷，也建議先不要進入校園，等快篩陰性後再返校。（編輯：張雅淨）1110621
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
首批入境3+4隔離期滿 2.5萬旅客上限暫不調整