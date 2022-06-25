5歲以下兒童疫苗將開打 陳建仁鼓勵家長同意接種

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（中央社記者余曉涵台北24日電）5歲以下6個月以上幼童的COVID-19疫苗最快在7月開打，前副總統陳建仁今天說，由於東方人得到腦炎重症機率較其他種族高，鼓勵家長要帶小朋友接種。

5歲以下6個月以上幼童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗最快可在7月開打，前副總統陳建仁今天晚間接受電視節目「鄭知道了」專訪表示，原本對於這年齡層的小孩要不要打疫苗還有所質疑，因為本來認為這些小朋友重症機率不高，但東方人尤其華人跟歐美小孩不一樣。

陳建仁說，現在發現東方人感染得到腦炎重症機率比其他種族還要高，因此他鼓勵家長要帶小朋友預防接種疫苗，因為好處會比副作用大很多。

針對目前台灣疫情狀況，陳建仁認為7、8月疫情就可以受到控制，2週後死亡數也會大幅下降，可望降到100以下，他預估7、8月就可以開始討論邊境解封議題。

陳建仁指出，他分析美國、英國、法國、日本、澳洲等15個國家，台灣2年半以來的累積發生率是第3低，超額死亡率則是倒數第2，整體來說台灣防疫相當的好。

陳建仁也坦言，疫苗打滿2劑後還有突破性感染是跌破眼鏡，因此才有第3劑疫苗施打的規劃，台灣目前施打第3劑疫苗也是前段班，顯示台灣即使摸著石子走，但走得很平穩。

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對於未來解封後的建議，陳建仁表示，疫情有可能會再升高，不過打滿第3劑疫苗對於變異株BA.4及BA.5的保護力還是高，呼籲民眾要趕快去打好打滿，65歲以上或慢性病者要趕快打第4劑。

陳建仁表示，未來非洲最有可能會再度產生變異株，因為疫苗接種率偏低，但病毒沒有國家，因此要幫助低收入國家，像是過去我們分送口罩給其他國家，後來才有各國送台灣疫苗的狀況，這就是台灣的軟實力，讓全世界看到台灣可以幫忙。（編輯：徐睿承）1110625