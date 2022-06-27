6個月至5歲幼童可打莫德納 2劑間隔4至8週以上

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天會議通過，同意6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗，2劑間隔4至8週以上；另建議1類兒童施打第3針基礎加強劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，上午ACIP會議中，專家認為，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）處於社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納幼兒疫苗接種。

莊人祥說，專家經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議6個月至5歲幼童接種莫德納幼兒疫苗應接種2劑基礎劑，2劑間隔4至8週以上，以降低染疫後重症及死亡風險。

另外，針對5至11歲兒童COVID-19疫苗基礎加強劑及追加劑接種建議，莊人祥說，對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑，與第2劑間隔28天後接種，對於完整接種基礎劑對象，建議於滿5個月（150天）後，接種追加劑。（編輯：管中維）1110627

（指揮中心提供）