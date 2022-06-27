免疫不全兒童第3劑 指揮中心：不建議混打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）6個月至5歲幼兒開放接種莫德納COVID-19疫苗，2劑間隔4至8週以上；免疫不全5至11歲兒童可打第3劑基礎加強劑，指揮中心發言人莊人祥表示，兒童第3劑以不建議混打為原則。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天上午舉行會議，同意4項施打建議，包含6個月至5歲幼兒接種莫德納嬰幼兒疫苗、18歲以上可混打Novavax疫苗、免疫不全5至11歲兒童施打第3劑，以及擴大航空機組員及社福照護機構相關工作人員等4類對象打第4劑。

莊人祥在下午疫情記者會中表示，這次ACIP會議只有針對已通過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗，至於輝瑞嬰幼兒疫苗仍待審查EUA；免疫不全5至11歲兒童施打第3劑，則建議以同廠牌完成基礎加強劑及追加劑。

莊人祥說明，今天ACIP會議同意的4項接種決議，政策實施時間都要看疫苗供應、各地方政府接種作業安排，行政規劃需要時間配合，有決定將會進一步公布；以現階段疫苗到貨初步規劃，Novavax疫苗應該在6月底前會有消息，莫德納嬰幼兒疫苗預計7月初抵台。

據指揮中心統計，6月25日至26日COVID-19疫苗接種7萬7229人次，截至目前為止，台灣累計接種5755萬4160人次。

COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.25%、第2劑83.08%、免疫功能低下或受抑制的病人的基礎加強劑接種率0.88%，一般人的追加劑接種率69.97%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.01%。（編輯：張雅淨）1110627