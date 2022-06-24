研究：全球施打COVID-19疫苗 首年預防近2000萬人死亡

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研究顯示，COVID-19疫苗推出後第一年就成功防止近2000萬人喪命。圖為一名以色列婦人施打疫苗。（美聯社）

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）根據第一份大規模的模型研究，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗推出後第一年就成功防止近2000萬人喪命。

發表在醫學期刊「刺胳針傳染病」（The Lancet Infectious Diseases）的這份研究，是以2020年12月8日到2021年12月8日這段期間，來自185個國家或地區蒐集到的數據分析而成。

這是首次嘗試估計在接種COVID-19疫苗後，避免直接或間接感染COVID-19喪命人數。

研究發現，如果沒有疫苗可用，可能會發生3140萬死亡案例，但因為有了疫苗，有1980萬人得以保住性命。

研究發現，有了疫苗後，死亡人數與預期相比減少63%。

這份有關COVID-19病歿的研究，是以官方數據為主，若無法取得官方數據，則改以估計的方式，或採用各國超額死亡率（Excess mortality）的數據。

超額死亡率是將因各種因素死亡的總人數，和基於過去的資料預判死亡人數做比較的差異結果。

這些分析也與假設沒有接種疫苗的情況做了比較。

研究使用的模型考量了各國疫苗接種率的差別，及基於每個國家主要使用疫苗已知的有效性差異。

根據研究，中國未被納入研究，因為中國人口眾多且有嚴格的抑制措施，這會使研究結果產生誤差。

研究發現，中、高收入國家能避免死亡的人數最多。在1980萬免於喪命的人中，有1220萬人屬於這些國家，反映全球疫苗取得不均的情況。

研究的結論提到，如果世界衛生組織（WHO）2021年底要讓各國40%人口接種疫苗的目標得以實現，有近60萬人死亡本是可以避免的。

這份研究的主要作者、倫敦帝國學院（Imperial College London）的華森（Oliver Watson）說：「若讓全球各地的人都可取得疫苗，可能有數以百萬計的人命早已被救回。」

他說：「我們可以做得更多的。」

根據世衛所稱，COVID-19已在全球讓超過630萬人喪命。

世衛上個月表示，如果將直接或間接因COVID-19而死的人數都算進去，實際數字可能高達1500萬。

這樣的數字極為敏感，因為那反映了世界各地當局對疫情危機的處理結果。

疫情在歐洲在內的一些地區再次呈現升溫趨勢，部分歸因於溫暖氣候下，Omicron亞型變異病毒株的散播。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110624