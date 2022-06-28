6/28本土4萬4379例、180例中重症 MIS-C增1歲童年紀最小個案[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）COVID-19新增本土個案及死亡病例數今天回升，死亡人數昨天降為90多例，今天又超過百例，未新增兒童死亡個案，但新增1名1歲男童MIS-C，是國內年紀最小的這類案例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，今天新增4萬4379例本土個案，較前一天2.8萬例多。依過去經驗，每週二、三確診案數都會較高，今天新增個案數與上週二5.6萬例相比，仍為降低趨勢，約下降21％。

今天個案數包括中重症180例（中症87例、重症93例），其中103例死亡；另新增49例境外移入病例。新增103例本土病例死亡個案，年齡介於30歲至90歲以上，97例具慢性病史、60人未打滿3劑疫苗，36例從未接種疫苗，58人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天死亡個案最年輕為1名30多歲男性，接種過3劑疫苗，有肝硬化、慢性腎病，5月19日發病，出現呼吸喘等症狀，隔日就醫陽性確診，住加護病房，當時有細菌性肺炎合併呼吸衰竭，使用瑞德西韋等藥物治療，後續因多重慢性病及肺炎，在6月24日過世。

今天沒有增加兒童死亡個案，但新增1例兒童重症「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）案例，為1歲男童，沒有慢性病，5月28日確診，6月17日出現發燒、嘴唇變紅、紅疹及腹瀉等症狀，6月20日至急診就醫。

羅一鈞說，在醫院時，發現男童發炎指數及血栓因子異常，心臟超音波顯示有輕微冠狀動脈擴大，住院後出現結膜炎、血壓偏低、冒冷汗等症狀，診斷為MIS-C，是國內目前年紀最小MIS-C個案，使用免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，6月27日出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計70例，21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、15例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有20人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月27日，本土輕症、無症狀個案累計359萬7619例、占99.58％，中症累計8733例、占0.24％，重症累計6533例、占0.18％，其中死亡累計5595人。（編輯：陳清芳）1110628

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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