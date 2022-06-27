Omicron變異株BA.4、BA.5累計126例 無本土病例

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）指揮中心今天公布，邊境攔截累計驗出Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒共126例，9成無症狀，輕症主要為發燒、流鼻水、咳嗽等，且沒有未出國者被感染。

中央流行疫情指揮中心公布最新境外移入病毒定序，新增61例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株8例、BA.5株53例，皆邊境攔截個案，新增病例來源大宗為美國及法國。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會指出，國內境外移入個案定序結果，截至今天最新數據，邊境攔截累計Omicron BA.4個案19例、BA.5個案107例，共驗出亞型變異株126例。

媒體詢及，有民眾確診BA.5，卻在解隔出關後才接獲通知，家人被要求進行PCR採檢，是否為因應新變異株的新規範。

羅一鈞表示，從驗出BA.4和BA.5首例開始，便要求地方衛生局要根據後續基因定序結果，請個案的同行者、同住家人等接受PCR採檢，以了解傳播力和傳播範圍。

不過，羅一鈞說，目前沒有看到BA.4和BA.5向外傳播給沒有出國者或同住家人，如果有就會列為本土病例，至於同行者可能驗出病毒，大部分情形Ct值都偏高，表示感染時間早，也沒有辦法完成後續基因定序。

羅一鈞表示，基因定序需要時間來完成，通常解除隔離後才通知檢驗結果，為讓個案和家人放心因此要求採檢，這是擴大監測一環，但沒有要求個案因此必須重新或是延長隔離。

關於目前BA.4和BA.5確診者狀況分析，羅一鈞說，9成無症狀，其餘輕症則以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與之前的BA.1和BA.2等沒有太大不同。（編輯：管中維）1110627