國科會30億打造AI系統平台 緯創、仁寶等50家台廠助陣

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（中央社記者張璦台北1日電）為降低導入AI門檻，國科會5年將投入超過30億元打造「台灣智慧系統整合製造平台」，為中小企或新創提供AI軟硬體系統設計及試製一站式服務，包括緯創、仁寶等50家台廠均為供應端合作夥伴，初期聚焦金屬加工、醫療、餐飲住宿等6大領域，期盼藉此縮減供應端與需求端落差。

力拚將台灣打造為AI之島，國科會「大南方新矽谷推動方案」規劃在2025年到2029年間投入超過新台幣360億元，藉由擴算力、鏈場域、引人才、展應用等4大策略，結合沙崙科學城與周遭從嘉義到屏東的半導體S廊帶，促成AI產業化、產業AI化。

考量在數位、智慧轉型過程中，中小企業可能會因少量多樣的需求，面臨供應鏈服務不足的困境，「大南方新矽谷推動方案」建立台灣智慧系統整合製造平台，面對各產業的需求與痛點，平台將鏈結產學研界，發展共通、可擴散的軟、硬體技術方案，針對企業轉型過程中所需的晶片與系統整合設計需求，提供一站式服務，縮減供應端與需求端的落差。

台灣智慧系統整合製造平台目前先鎖定智慧製造、智慧健康、智慧服務3大範疇，聚焦金屬加工、塑膠製造、智慧鞋業、醫護賦能、餐飲住宿、智慧零售等6個領域，未來將視產業實際需求滾動調整。

舉例來說，以醫護賦能而言，平台可以串聯雲端以及醫療裝置業者，推動AI輔助診斷判讀應用，促進個人化、遠距醫療等；智慧零售方面，則可協助將AI導入銷售預測系統，降低缺貨、滯銷情況，或以虛擬店員提供即時多語言服務。

同時，不少傳統鋼廠銲接採取人工作業，未來有需求的廠商也可以透過平台建立數位雙生模型、參數校正，發展虛實場景融合的3D疊合模擬技術，並根據模擬參數，運用智慧機器人完成精準自動化銲接。

此平台的供應端將整合電子裝置、感測模組、封裝、IC、AI模型、軟體設計、資通訊等企業與學研機構的量能；根據盤點，目前已有南部多所科技大學以及國內業者包括緯創集團旗下緯謙、仁寶集團旗下神寶醫資及國內晶片半導體、資通訊產業等超過50間台廠，成為平台合作夥伴。

大南方新矽谷推動辦公室指出，有需求的國內中小企業或新創業者，即日起都可以申請台灣智慧系統整合製造平台服務，審查採隨到隨審制度，並會進行需求分析、媒合，或開發、委託設計、少量試製等程序；若企業所需晶片、軟硬體不需客製化，就可享免費服務，如果要客製化，則提出需求的企業需分攤部分成本，支付費用視個案而定。

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此外，平台將鏈結科大人才能量，也就是說，參與計畫的科大學生未來有機會到提出需求的公司就業，有望同步解決人力需求與人才培育的問題。

根據初步規劃，台灣智慧系統整合製造平台5年合計將投入超過30億元預算。（編輯：林淑媛）1140601