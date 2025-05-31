美籍男大生貢寮遭浪捲 警消尋獲遺體報驗

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）美國籍男大學生昨天在新北市貢寮區遭海浪捲走，市府消防局今天下午於鹽寮沙灘區發現失聯者。警方表示，經確認為失聯溺水20歲學生，已不幸死亡，將鑑識採證，報請檢方相驗。

新北消防局30日下午5時37分據報，貢寮區東興宮前方水域有溺水事件。8人美國籍遊客團，有人於消波塊遭浪沖走，除被救起上岸者外，還有1名男子失聯待救。

警消、海巡徹夜搜尋未果，今天上午搜救人員沿週遭海域及海岸邊，展開陸、海、空搜救。消防局說，下午1時25分現場搜救人員回報，於鹽寮沙灘區發現失聯者，已經無呼吸心跳（OHCA）。

瑞芳警分局表示，將近下午1時30分許，在貢寮區龍門吊橋旁沙灘處尋獲失聯落水外籍遊客，2時10分許將遺體搬運上岸，確認死者是失聯落水的美國籍20歲男子。

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警方調查，8人美國籍遊客團為美國某理工學院同校外籍學生，有4男、4女同遊海邊沙灘，年齡介於19歲至22歲之間，不幸遭浪捲走失蹤的是20歲男學生。

警方說，遺體將先移置貢寮澳底醫療保健站，並由瑞芳警分局偵查隊鑑識人員到場採證。全案將製作相關筆錄後，報請基隆地檢署檢察官及法醫相驗，以釐清死因。（編輯：吳素柔）1140531