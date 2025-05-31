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美國男大生新北貢寮溺水失聯 陸海空持續搜救

2025/5/31 13:15
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市貢寮區海域30日發生1名美國男大生遭海浪捲走溺水失聯；消防局今天表示，持續出動船艇與空拍機、直升機機，透過警方、消防、海巡、空勤實施陸海空搜救。

新北消防局30日表示，貢寮區東興宮前方水域，傍晚5時37分許據報溺水事件。8人美國籍遊客團，有人於消波塊遭浪沖走，除被救起上岸者外，還有1名男子失聯待救。

消防局今天表示，共出動11輛車，3艘船艇，3架空拍機，及空勤直升機，目前持續搜救。

瑞芳警分局表示，員警會同海巡及消防人員共37人、配合1架直升機，於今天上午8時45分許，在東興宮前集結進行任務分配後，開始沿東興宮周邊海域及沿岸、空中繼續搜尋。

警方初步調查，這個8人美國籍遊客團，是美國某理工學院的外籍學生，有4名男子、4名女子同遊，年齡介於19歲至22歲之間。失蹤的是20歲的男學生。

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據了解，溺水意外發生後，有女學生受到極大驚嚇，由醫院協助心理安撫，相關單位也持續搜尋失聯學生。今天，也有學生回到現場，在岸邊焦急等待，有人在消波塊周邊不斷協助找人。

警方說，將由福隆派出所製作筆錄等卷證資料後，送內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊接續處理。（編輯：龍柏安）1140531

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