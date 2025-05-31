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川普調高鋼鐵銷美關稅 中鋼：衝擊有限

2025/5/31 12:21（5/31 12:42 更新）
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圖為中鋼公司。（中央社檔案照片）
圖為中鋼公司。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北31日電）美國總統川普今天宣布，鋼鐵銷美關稅稅率將從目前的25%提升至50%。中鋼公司表示，2024年對美國的直接出口量約9000噸，僅占台灣鋼鐵對美出口總量約0.4%，因此對中鋼直接衝擊相對有限。

川普（Donald Trump）今天造訪美國鋼鐵公司（US Steel）位於賓州的一間工廠時宣布，鋼鐵銷美的關稅稅率將從目前的25%加倍提升至50%，以進一步保美國的鋼鐵產業。

中鋼指出，針對國內下游客戶，包括單軋廠、API油管廠、扣件業及汽車零件等用鋼產業的潛在影響，將持續關注美國關稅細則的後續公告，審慎評估衝擊程度，提出因應策略，以確保客戶需求及產業穩定發展。（編輯：黃瑞弘）1140531

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