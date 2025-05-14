中鋼6月盤價全面下調 每公噸降600元

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（中央社記者何秀玲台北14日電）中鋼今天開出6月盤價，月盤產品每公噸全面調降新台幣600元。中鋼表示，近期新台幣匯率升值劇烈，衝擊下游加工出口產業，客戶觀望氣氛濃厚，雖匯市目前暫已回貶趨穩，為協助下游用鋼產業並確保接單競爭力，決議全面調降盤價。

中鋼表示，以總體經濟來看，美國關稅政策談判牽引全球經濟，陸續與英國、中國大陸達成初步協議，經濟不確定性有望逐步趨緩。

台灣方面，中鋼指出，主計總處公布今年第1季經濟成長率高達5.37%，顯示基本面表現穩健；4月底國際貨幣基金組織（IMF）最新報告，則預估台灣全年經濟成長率為2.9%，但近期新台幣大幅升值，影響出口動能，後續變化仍待觀察。

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中鋼表示，鋼鐵市場方面，美國熱軋鋼捲出廠行情略為回檔，但仍維持於每公噸1000美元之上，歐洲需求復甦緩慢導致買氣保守觀望；中國大陸央行降準降息釋放人民幣1兆元資金，有利支撐市場需求。

觀察市場價格，鐵礦砂價格持平在每公噸95至100美元，煉焦煤價格在185至195美元間盤整。中國龍頭鋼廠寶鋼6月平板類產品以平盤開出，中國鋼鐵業者鞍鋼則以平或跌盤開出；越南台塑河靜的熱軋新盤每公噸調降17美元，亞洲鋼價呈弱勢盤整態勢。（編輯：楊蘭軒）1140514