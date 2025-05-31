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川普：鋼鋁關稅加倍增至50% 6/4生效

2025/5/31 09:06（5/31 09:14 更新）
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美國總統川普（左）30日參訪賓州美國鋼鐵公司一間工廠，宣布鋼鐵銷美的關稅將提升至50%。（路透社）
美國總統川普（左）30日參訪賓州美國鋼鐵公司一間工廠，宣布鋼鐵銷美的關稅將提升至50%。（路透社）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美國總統川普今天稍早宣布，鋼鐵銷美的關稅稅率將從目前的25%加倍提升至50%。他隨後在社群媒體發文表示，鋼鐵和鋁的關稅都將加倍增至50%，自6月4日起生效。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「針對鋼鐵、鋁的關稅將從25%提升至50%，從6月4日起生效，這是我的榮幸。」

他還說，美國的鋼鋁產業正以前所未見的速度復甦，「這將再次為我們優秀的鋼鋁工人帶來重大好消息，讓美國再次偉大！」

川普稍早造訪美國鋼鐵公司（US Steel）位於賓州的一間工廠時宣布，鋼鐵銷美的關稅稅率將從目前的25%加倍提升至50%，以進一步保護美國的鋼鐵產業。

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這將是川普於3月12日對所有進口至美國的鋼鐵和鋁實施全面性的25%關稅後，進一步提升鋼鋁相關關稅。

川普自1月底重返白宮以來，關稅措施不斷，盼藉以振興美國經濟、促使製造業回流。（編輯：周永捷）1140531

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