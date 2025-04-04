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鄭麗君：鋼鋁汽車零組件關稅25% 蝴蝶蘭毛豆衝擊顯著

2025/4/4 20:06
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（中央社記者曾智怡台北4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院副院長鄭麗君今天表示，鋼、鋁及衍伸性產品、汽車零組件等適用25%稅率；至於農漁業衝擊顯著的為蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等產品。

美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，行政院下午舉行「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，對外說明評估及因應措施。

鄭麗君指出，產業衝擊部分，工業部分包含電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材、運動器材、一般化學、手工具、水五金等適用32%的稅率，會受到比較明顯的衝擊；先前美方公布的鋼、鋁及衍伸性產品、汽車零組件等，則適用25%的稅率。

根據經濟部盤點，鋼鐵金屬輸美金額76億美元，美國占總出口比重25%。經濟部次長何晉滄談及，其中鋼鋁產業各國關稅皆25%，可與其他對手國公平競爭，但扣件將受影響，手工具、水五金預期短期獲利下滑。

另一方面，根據川普昨天宣布內容，對銷往美國車輛徵收25%關稅，將於美東時間4月3日生效，對銷往美國車輛零配件課徵25%關稅，將於5月3日前生效。

何晉滄說明，小客車未出口美國，因此不受影響，至於汽車及零組件，因產品驗證約需1年，短期仍會從台灣出貨，中長期可能影響國內生產製造。

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農漁業部分，鄭麗君提到，衝擊顯著的是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等產品。

而這波不在範圍內的半導體、藥品、木材等項目，鄭麗君強調，政府也會密切關注後續的發展，同時會關注台商在各國面臨的不同關稅衝擊。（編輯：林克倫、張若瑤）1140404

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