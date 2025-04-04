卓榮泰：880億方案擬用特別預算 下週邀國會朝野共商

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（中央社記者賴于榛台北4日電）美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰今天宣布，為協助農工產業，將推出新台幣880億元的協助方案，預計下週主動邀請國會朝野共商國是，期盼能以最大共識、最快速度編列特別預算。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，卓榮泰今天召開記者會表示，政府將因應策略重點提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業，將推出9大面向、20項措施，共880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元、農業面向180億元。

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卓榮泰指出，下週將主動邀請國會朝野共商國是，希望大家用最大的共識、最快速度編列特別預算，同時一併檢討中央政府總預算，期待透過團結一致的合理討論，在最短時間內，做出民眾最迫切的需要，相信朝野國會是最團結時候，也期待朝野以國家為念，共同完成重要工作。

媒體詢問，美對台課徵32%關稅，是否會增加台灣疑美論的疑慮？卓榮泰表示，美國對等關稅政策是普遍性針對世界大多數的國家，32%的關稅對台灣不合理也不公平，政府將會有強烈反應，極力做有效調適。（編輯：林克倫）1140404

影片來源：中央社