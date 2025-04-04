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卓榮泰邀共商國是 白：應由賴總統召集負起責任

2025/4/4 20:53（4/4 21:32 更新）
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（中央社記者王承中台北4日電）美國對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天表示將邀朝野共商國是。台灣民眾黨指出，內閣團隊下鄉大造謠並抹黑在野黨，毫無信任基礎，總統賴清德應站上第一線召集國是會議，承擔起做為總統該負起的責任。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，卓榮泰今天召開記者會表示，政府將提出新台幣880億元的協助方案，下週將主動邀請國會朝野共商國是，希望大家用最大的共識、最快速度編列特別預算，同時一併檢討中央政府總預算，期待朝野以國家為念，共同完成重要工作。

台灣民眾黨晚間發布新聞稿指出，政府面對問題的解方竟然是舊瓶裝舊酒，沒有準備、沒有談判、沒有對策。川普的關稅從來不是數學問題，而是政治決定。若政府還在經濟理性與法理公平的邏輯中打轉，等於從一開始就走錯戰場，曝露出執政團隊對川普政治風格的誤判與準備的匱乏。

民眾黨表示，行政院宣示將投入880億元因應，聽來豐富，實則空泛。面對供應鏈重組與出口轉移的長期風險，根本沒有提出對策，許多所謂「新措施」其實是原有行政方案的調整再上架，看不見一套真正的產業戰略或出口轉型藍圖。

民眾黨說明，行政院宣稱「已啟動與美方全方位溝通」，但所謂的對象卻僅止於行政部門、國會議員與美商團體，台灣政府無法直通川普核心決策圈，談判根本打不到點。台積電董事長魏哲家能在3月直達川普面前，政府卻還在繞圈遞文，這才是真正讓台灣產業界感到無力的關鍵。

民眾黨談及，自川普1.0以來，台灣對美出口占比逐年增加，從2017年的11.7%上升至2024年底的23.8%，本次經濟部雖表示半導體輸美暫不受波及，但顯示卡、伺服器、網通等高達521億美元的出口產業正首當其衝，對台灣的科技供應鏈將造成實質衝擊，政府對美談判設定的目標是什麼，民眾一無所知。

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民眾黨提到，卓榮泰表示將邀請在野黨「共商國是」，商討特別預算與特別條例。然而從卓內閣因應川普關稅政策猶如失能、束手無策，再到內閣下鄉大造謠、甚至抹黑在野黨是「吃台灣米做中國鬼」的表現，卓榮泰早已不適任，對此一失格的內閣團隊，毫無信任基礎。

民眾黨強調，當前國家正面臨空前危難，賴總統應站上第一線召集國是會議，除邀集朝野政黨外，更應聽取產業界的心聲，承擔起做為總統該負起的責任，挽救民眾的生計。（編輯：林克倫、張若瑤）1140404

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