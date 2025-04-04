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卓榮泰邀共商國是 藍：民進黨應先停止大罷免

2025/4/4 20:59（4/4 21:32 更新）
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（中央社記者王承中台北4日電）美國對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天表示將邀朝野共商國是。國民黨團書記長王鴻薇指出，同一時間民進黨國際部卻宣稱要全力投入大罷免，看來民進黨在意的還是大罷免。國民黨立委許宇甄表示，既然希望朝野共赴國難，民進黨應先停止大罷免。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，卓榮泰今天召開記者會表示，政府將提出新台幣880億元的協助方案，下週將主動邀請國會朝野共商國是，希望大家用最大的共識、最快速度編列特別預算，同時一併檢討中央政府總預算，期待朝野以國家為念，共同完成重要工作。

針對行政院所召開的記者會，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天受訪表示，總統賴清德、卓榮泰神隱1天，直到今天下午才由卓榮泰召開記者會，結果一開口又是一個大撒幣計畫，告訴全民要花納稅錢880億元。

王鴻薇指出，卓榮泰昨天表示要向美國嚴正交涉，但到底要交涉什麼，在記者會中完全看不到具體報告。如果現在無法跟美國交涉，也不曉得交涉內容，甚至無法確定能夠爭取到什麼比較好的條件，結果政府一張口就是來跟納稅人要錢，看起來是劃錯重點。

王鴻薇提到，當越南副總理已決定赴美談判，日本首相宣稱要舉行跨黨派會議，朝野一起面對國家危機的同時；民進黨國際部卻宣稱要全力投入大罷免，民進黨念茲在茲還是在搞大罷免，真讓大家不知今夕是何夕。

國民黨立委許宇甄直言，行政院召開的記者會令人失望，卓榮泰提出的880億元因應方案，大部分是政府本來就該推動執行的方案，唯一有幫助的是減稅、融資方案，這部分經費約需200億元，其他部分都是空的。

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許宇甄談及，卓榮泰稱下週要找朝野會談尋求團結合作，提出特別預算因應高關稅變局。今天國難當頭，民進黨卻還在推動大罷免，反民主的大罷免不停止，要怎麼促進朝野團結。既然希望朝野共赴國難，協助解決高關稅困局，民進黨不要當民主罪人，應該先停止無理取鬧的大罷免活動。

國民黨立委牛煦庭質疑，今天行政院所提出880億元經費，多為各種行政補貼、利息補貼或抵減稅率，研發轉型的補助，不知道能否解燃眉之急。這些經費要進入立法院審查，但立法院還會被民進黨團癱瘓多久，關稅壓力進逼的這段時間，朝野共商對策從來就不在政府的工作目標中。（編輯：林克倫、張若瑤）1140404

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