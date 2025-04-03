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對等關稅影響 學者：台對美出口若下降衝擊GDP約15%

2025/4/3 16:26（4/3 17:59 更新）
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圖為正要停靠在高雄港區的貨櫃輪一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北3日電）美國對等關稅大刀揮向全球，學者表示，台灣32%關稅高於日韓等主要競爭者，台廠面臨承受競爭力降低、產品成本大幅上升等2挑戰，加上高關稅可能降低需求和出口動能，估計對台灣GDP影響約15%。此外，台積電等大廠赴美若衝擊台灣民間投資，未來經濟恐面臨衰退風險。

川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。觀察美國主要貿易國，分別對中國、歐盟、日本等進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

中央大學經濟系教授吳大任今天接受中央社記者訪問時表示，雖然半導體、藥品等項目暫時豁免，但半導體供應鏈和其應用範圍廣泛，涵蓋3C產品、汽車、AI伺服器、筆電等產品，「只要針對最終產品課徵關稅，裡面的產品都跑不掉」；也就是說，半導體仍會間接課到關稅，無法避免，對台灣影響非常大。

相較於其他國家，吳大任表示，對等關稅對台灣的衝擊更大，出口占台灣國內生產總值（GDP）達65%至70% 尤其近年對美出口成長很快，以往對美國出口占比約10%，近2年因晶片和AI伺服器等需求，台灣對美國出口比重持續提高，去年對美出口占比已達23.5%，今年預估將超過25%，美國有望逐步取代中國，成為台灣出口最大地區。

隨著台灣對美國出口依賴不斷升高，吳大任表示，若今年對美出口占比預估超過25%、占比1/4，以出口占GDP比重6成保守估計，對美出口在台灣GDP整體占比介於15%至20%。

吳大任指出，未來產品價格大幅上升勢必拉低需求，台灣出口產品需求受高關稅影響而下降，加上其他國家關稅較低，有機會搶走台廠訂單，種種因素不利台灣出口，估計對台灣GDP直接影響介於15%至20%，非常可怕。

2024年美國市場貿易總額前3名國家分別是墨西哥、加拿大及中國，台灣名列第7，排在日本及韓國之後。（中央社製圖）
2024年美國市場貿易總額前3名國家分別是墨西哥、加拿大及中國，台灣名列第7，排在日本及韓國之後。（中央社製圖）
2024年台灣對美貿易順差創歷史新高，成長幅度居美國主要貿易夥伴之冠。（中央社製圖）
2024年台灣對美貿易順差創歷史新高，成長幅度居美國主要貿易夥伴之冠。（中央社製圖）

川普大力推動製造業回流美國本土，吳大任表示，台積電美國投資若要順利生產，未來供應鏈和系統組裝廠等可能都要赴美，鴻海和廣達已去德州考察，規劃在當地建造科學園區。目前民間投資以台積電等半導體大廠為主，雖然業者宣示不影響在台投資，但投資成本高達上百億美元，背後利息負擔重，不可能不排擠在台灣投資。

隨著供應鏈重心移動至美國，吳大任表示，台灣民間投資若受影響，將牽動未來台灣經濟成長，政府需好好思考如何吸引其他產業來台投資或是產業調整，否則民間投資持續衰退，未來經濟成長可能無法「保3」，甚至恐面臨衰退風險。

至於全球經濟前景是否下行，吳大任表示，美國是全球最大市場，GDP達26兆美元即占全球1/4，且美國國內消費力高，勢必牽動全球貿易量和經濟發展，不過美國對中國課徵關稅稅率實際為何，以及歐盟、日本和中國等主要經濟體是否以報復性關稅回擊，進而衍生全球關稅戰，目前情勢仍未明，須密切觀察。

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近年全球供應鏈重組潮，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，川普宣布對越南、泰國分別課徵46%、37%對等關稅，這2國為台商供應鏈移轉的2大基地，但現在關稅皆比台灣高，企業須思考如何調整供應鏈。

評估高關稅對國際經貿秩序衝擊，林啟超表示，須觀察各國與美國後續的談判狀況，美國政府應該也知道高關稅的後座力很強，但情況拖久了，可能會造成全球景氣硬著陸。（編輯：林淑媛）1140403

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台灣去年對美國出口產品以自動數據處理設備及其零件等產品居於首位，出口額為514.94億美元，占整體對美出口46.24%；積體電路出口額約74億美元居次，整體占比6.65%。（中央社製圖）
台灣去年對美國出口產品以自動數據處理設備及其零件等產品居於首位，出口額為514.94億美元，占整體對美出口46.24%；積體電路出口額約74億美元居次，整體占比6.65%。（中央社製圖）
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