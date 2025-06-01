淡水清水祖師遶境活動 蓬萊老祖巡安大小巷道

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市淡水區年度宗教盛事的「淡水大拜拜」清水祖師遶境活動，今天在副市長劉和然、立委蘇巧慧、洪孟楷等人參與下，蓬萊老祖金身在喧天鑼鼓聲中起駕，活動揭開序幕。

今天是清水祖師得道日，劉和然與民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷及地方民代，一早就到淡水清水巖參與一年一度的「淡水大拜拜」清水祖師遶境活動。

劉和然致詞表示，清水巖是淡水重要的信仰中心，清水祖師不僅護佑淡水居民安居樂業，這些年來更保佑淡水快速發展，包括淡江大橋、淡北道路等重大建設都如火如荼進行，也要感謝廟方秉持清水祖師救世濟民的精神，長年投入地方公益慈善，以實際行動協助弱勢家庭，備受地方肯定。

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民政局表示，淡水清水祖師遶境分為農曆5月初五的「暗訪」、5月初六的「正日」，遶境範圍涵蓋整個淡水市區。

民政局表示，遶境前，廟方會先由主掌兵馬的老三祖到進市區的4個極點行「安營」、「鎮符」、「燒四方金」，隨後蓬萊老祖巡安淡水大小巷道，驅瘟禳災。歡迎大家參與，體驗淡水年度宗教文化盛宴。（編輯：李錫璋）1140601