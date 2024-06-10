淡水大拜拜暗訪 安四方儀式與「裝咖人」助陣吸睛

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（中央社記者高華謙新北10日電）淡水年度盛事清水祖師遶境首日暗訪今天登場，蓬萊老三祖「安四方」驅邪鎮煞是重頭戲之一，在地北管樂團「南北軒」邀樂團「裝咖人」助陣；廟方評估約1萬多人參與。

淡水清水巖清水祖師遶境每年農曆5月5日（暗訪）與5月6日（日巡）登場，又俗稱「淡水大拜拜」，已傳承超過百年。淡水今天下午4時起封街遶境，大街小巷鑼鼓喧天、鞭炮聲不斷，大人小孩都在路邊駐足觀看，相當熱鬧。

淡水在地北管團「南北軒」也為遶境活動設計出與往年全然不同的演出陣容，不僅配樂自己來，還自製蝦兵蟹將服裝演出「水族陣」，更邀曾入圍金曲獎新人獎的樂團「裝咖人」助陣，長長的隊伍晚間8時行經淡水中正路與中山路口瞬間成為焦點，吸引大批民眾圍觀。

淡水文史推動者、走讀團體「旅學堂」老師吳峻毅告訴中央社記者，約在道光年間，清水祖師（蓬萊老祖）被來自安溪清水巖僧人迎來淡水，直到1932年清水巖落成後才正式移入。

至於清水祖師是如何成為淡水重要信仰，真理大學宗教文化與資訊管理學系教授蕭進銘說，除了相傳清水祖師蓬萊老祖曾在遶境時「落鼻示警」，讓許多出來看熱鬧的民眾躲過地震危害外，後又傳出蓬萊老祖在清法戰爭時保佑淡水躲過多數砲火，以及日治時期能有效去除瘟疫等神蹟，使許多淡水地方重要頭人都協助出力、捐錢推動建寺，淡水清水祖師也成為當地重要信仰，香火綿延不斷。

吳峻毅表示，今天暗訪其中一個重頭戲是掌兵符的蓬萊老三祖率中壇元帥（三太子）前往淡水東南西北4個角落「安四方」儀式，除了趁夜間在遶境途中驅邪鎮煞，也安排兵將鎮守在淡水4角，保佑地方平安；而明天「日巡」，蓬萊老三祖會再度前往4角巡視兵將執行任務，後天則會在清水祖師廟內收兵、犒軍。

此外，吳峻毅說，明天日巡除了能看到蓬萊老祖、蓬萊大祖與蓬萊二祖等主要神明遶境，也會有眾多陣頭與民俗藝陣熱鬧演出，預期將比今天更精彩可期。（編輯：蕭博文）1130610

「淡水清水巖清水祖師遶境」為新北市淡水區年度盛事，首日暗訪10日登場，在地北管樂團「南北軒」帶來精彩表演，並邀樂團「裝咖人」（圖）助陣。中央社記者高華謙攝 113年6月10日

新北市淡水清水巖清水祖師遶境又稱「淡水大拜拜」，首日暗訪10日登場，淡水捷運站外的中正路與中山路口有大批人潮聚集觀賞各陣頭或藝術團體演出，廟方評估活動約1萬多人參與。中央社記者高華謙攝 113年6月10日

北管樂團「淡水南北軒」為新北市清水祖師遶境暗訪活動，設計出與往年全然不同的演出陣容，自製蝦兵蟹將服裝演出「水族陣」，10日晚間在淡水中正路與中山路口演出。中央社記者高華謙攝 113年6月10日