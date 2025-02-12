野柳元宵神明淨港 百年傳統「水裡去、火裡來」

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市「野柳神明淨港文化祭」是北台灣元宵節特有宗教慶典，今天於萬里野柳保安宮前熱鬧舉行，延續全台唯一「水裡去、火裡來」的傳統文化，祈求漁船平安出海、滿載而歸。

「野柳神明淨港文化祭」今天在副市長劉和然主持下熱鬧展開，包括國民黨立委廖先翔、民進黨立委蘇巧慧及藍綠地方民代都參與盛會。

劉和然等人在保安宮參拜後展開淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港及神明過火等4大活動，其中，由信眾依序扛著開漳聖王、媽祖、周倉將軍和土地公等8頂神轎，陸續跳入港中，象徵驅邪淨港，接著，上百名民眾跟著跳入港中，有些人還變裝參與，為活動掀起高潮。

劉和然表示，野柳神明淨港是新北市少數登入為民俗類的無形文化資產，也是百年傳統的重要慶典，今年淨港活動以展現蛇年風為造型主題，吸引許多國內外人士參與，一同來感受此特殊台灣傳統文化。

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保安宮主委陳財祿表示，神明淨港傳統相傳源自於清朝末年開漳聖王神像靈異顯現，在1場船難後降乩親自下港巡視，守護野柳漁港的平安，至今已傳承百餘年。

萬里區區長黃雱勉表示，信眾帶著神轎泳渡野柳港，上岸後，還要扛起神轎赤腳踏過撒上鹽與米的火堆，以及進行野柳全區遶境。透過「水裡去、火裡來」儀式祈求漁獲豐收、出入平安。（編輯：方沛清）1140212

「2025野柳神明淨港文化祭」12日在新北市副市長劉和然（右4）主持下熱鬧登場，眾人共同祈求漁船平安出海、滿載而歸。（萬里區公所提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月12日

北台灣元宵節特有宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」，12日熱鬧登場，信眾抬著神轎泳渡漁港後，還要上岸赤腳踏過撒上鹽與米的火堆，延續全台唯一「水裡去、火裡來」的傳統文化。（萬里區公所提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月12日