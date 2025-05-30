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英霸運用AI技術 打造個人化聲音體驗

2025/5/30 10:05（5/30 10:30 更新）
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英霸聲學執行長李鵬（右）與營運長簡伯翰（左）是認識30年的老同學，兩人攜手創業前，都是服務於大企業的工程師。中央社記者李宗憲攝 114年5月30日
英霸聲學執行長李鵬（右）與營運長簡伯翰（左）是認識30年的老同學，兩人攜手創業前，都是服務於大企業的工程師。中央社記者李宗憲攝 114年5月30日
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（中央社記者王勝雨新北30日電）每個人喜歡聽的聲音都不同，有沒有哪一款耳機可以了解你的聽感、記住你的偏好？英霸聲學運用AI（人工智慧）演算法及APP聽感量測，不僅為使用者打造「客製化」聽感的無線藍牙耳機，更進一步發表HEAR AI輔聽耳機，幫助輕度聽力需求者聽得更清楚。

從群眾募資、參展起步 聆聽市場聲音

英霸聲學創辦人暨執行長李鵬及營運長簡伯翰是認識30年的老同學，攜手創業前，兩人皆是服務於大企業的工程師。李鵬在外商導航大廠，簡伯翰則任職台灣積體電路製造股份有限公司。

回憶創業契機，李鵬說當時自己負責導航系統的語音辨識、藍牙通話和語音導航功能，但隨著智慧型手機的導航功能逐漸提升，業務量開始減少。不想在該歷練的年紀安逸度日，令他思索如何將業餘開發的環繞音效軟體商業化，最終離職創立英霸，並自創品牌XROUND。

「一開始想賣軟體授權，但找不到好的切入點」，李鵬坦言初期也在摸索，剛好當時Kickstarter、Indiegogo等國外群眾募資平台盛行，就將軟體結合硬體販售。英霸的第一號商品─能將普通喇叭化為家庭劇院的「智慧音效處理器」XPUMP在Kickstarter上架，首波便衝出25萬美元（約新台幣746萬元）業績，後續在不同平台及自有電商網站銷售，一年賣出近萬台。

不只在募資平台試水溫，李鵬笑說自己「很大膽」，同時還到德國、美國參加消費性電子展，老同學簡伯翰也是在此時被找來幫忙。對兩人而言，參展的商業成果是其次，更重要的是「做市調」，接觸國際的消費者、了解他們對商品的評價、回饋與價格接受度，也讓兩人更有信心走下去。

AI運算搭配APP調控 訂製個人化聽感

綜觀英霸聲學目前的產品線，無線藍牙耳機是大宗，更針對電競、運動等不同需求研發機型。兩人說，當初踏入耳機領域是順著世界趨勢，2016年蘋果公司推出AirPods後，帶動無線藍牙耳機風潮，英霸進入耳機市場，也是看中這是可以移植他們既有音訊技術的載體。

要和國際耳機大廠競爭，李鵬和簡伯翰在打造第一款耳機產品時，就確立「變形蟲」策略。李鵬解釋，既有品牌總有無法覆蓋到的人群，英霸的產品就像變形蟲，可以針對每個人的聽覺特性和喜好調整。他進一步說明，人對聲音的偏好可能因年齡、性別或國家而異，「像日本喜歡中頻人聲，美國比較強調低頻節奏，台灣受兩者文化影響，介於中間」。

標準化生產的耳機，之所以能呈現專屬個人的聽感，靠的是後台的AI運算與機器學習。使用者購買XROUND的耳機後，可以透過智慧型手機APP選用系統推薦的聲音，或是實際量測，調製符合個人喜好的聽感，亦可在APP手動調整，每一個動作都幫助系統不斷優化。李鵬自信的說，「用我們的耳機，你不會找不到你喜歡的聲音。」

對中小企業及新創公司而言，進入國際市場尤需資源挹注，英霸聲學連續3年在中華民國管理科學學會協助下，取得經濟部國際貿易署補助業界開發國際市場計畫，將耳機產品行銷海外，曾創下出口金額增長約新台幣1269餘萬元，成長率146%。

補助不僅是資金的援助，簡伯翰認為，過程中與審查委員的會議、諮詢，對海外行銷策略的優化都有幫助，甚至得到政府補助後，與國外代理商的合作更具公信力，也更容易推動。談到對補助計畫的建議，兩人提及在許多國家，政府補助款均是免稅，這是政策可以參酌改變的方向。

採用先進製程晶片 打入國際助輔聽市場

2022年，英霸用過往累積的聽力數據，並採用由台灣達發科技的先進製程晶片，強化AI分析功能，發表結合無線藍牙耳機與輔聽器的AI輔聽耳機，讓輕度聽力需求者能藉由量測與校正左右耳聽感，在音訊播放、語音通話及不同場景，聽得更清楚。

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這一年，美國非處方助聽器法案正式上路，輕度聽損的民眾不須處方，即可臨櫃購買非處方助聽器。加上2024年，AirPods Pro 2通過美國食品暨藥物管理局（FDA）認證為非處方助聽器，也令AI輔聽耳機詢問度大增。

目前，英霸透過ODM（原廠委託設計代工）模式，為全球前5大助聽器品牌代工非處方助聽器，品牌未來也規劃邁入助聽器市場，為現代人的聽力問題帶來更多選擇與解方。（編輯：陳姿伶）1140530

英霸聲學無線藍牙耳機運用AI（人工智慧）技術，打造個人化聽感。中央社記者李宗憲攝 114年5月30日
英霸聲學無線藍牙耳機運用AI（人工智慧）技術，打造個人化聽感。中央社記者李宗憲攝 114年5月30日
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