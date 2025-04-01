光纖麥克風細如髮絲 可應用手機助聽器

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（中央社記者許秩維台北1日電）為解決傳統麥克風易受電磁干擾而產生噪音的問題，陽明交大團隊研發細如髮絲的光纖麥克風，底噪聲很小，搭配細小尺寸，可應用於手機、穿戴式裝置、助聽器等產品。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，傳統麥克風容易受電磁干擾，導致聲音訊號產生噪音而不夠清晰；為解決這個問題，陽明交大生物醫學工程學系教授劉承揚的團隊與振興醫院耳鼻喉科主任力博宏、國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心合作，成功研發出一款光纖麥克風。

研發團隊測試不同水凝膠濃度薄膜對麥克風厚度和機械性質的影響，最終開發出這款細如髮絲的光纖麥克風；與傳統麥克風原理不同，這款新型麥克風利用光纖傳遞訊號，避免金屬元件可能引起的電磁干擾，不管身處多強電磁環境，都能保持穩定清晰的聲音傳輸。

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光纖麥克風尺寸極為細小，非常適合安裝在助聽器、人工電子耳、手機等醫療與消費性電子產品，在光聲成像、健康監測、無損檢測、醫學臨床等應用方面，具有巨大商業潛力。

劉承揚表示，這款麥克風涵蓋人類聽覺大部分頻率，在100到10000赫茲的頻率範圍內都能精準捕捉聲音，且底噪聲小，幾乎聽不出傳統耳機「嘶嘶嘶」的底噪，連續8小時測量訊號偏差也很穩定，最重要的是光纖麥克風構造簡單、成本低且訊號穩定，因不含金屬材料，不會被電磁干擾，適合大量生產。（編輯：吳素柔）1140401